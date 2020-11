Summertime The Gershwin Version di Lana Del Rey ha fatto il suo debutto venerdì 20 novembre già con un video ufficiale su tutte le piattaforme. La cover del classico degli anni Trenta, reso celebre soprattutto dall’interpretazione di Ella Fitzgerald negli anni Sessanta ma poi cantato da decine di altri artisti e band musicali, anticipa un album dal titolo American Standards & Classics, in cui la popstar inciderà la sua versione di storici brani del Great American Songbook.

L’album dovrebbe essere pubblicato a dicembre: a dare un piccolo assaggio di come sarà, è arrivato Summertime The Gershwin Version di Lana Del Rey: il titolo richiama la versione originale del brano, un’aria composta da George Gershwin per l’opera Porgy and Bess del 1935. La Del Rey ne ha realizzato una cover intimista ed elegante, che va ad aggiungersi alle decine di interpretazioni che il brano ha ottenuto nei decenni, con versioni jazz, rock, pop.

Il pubblico di Lana Del Rey avrà un dejà-vu al primo ascolto: la cantante aveva già inciso una cover di Doin’ Time/Summertime della rock band Sublime per il suo ultimo album Norman Fucking Rockwell!, brano che a sua volta conteneva proprio un campionamento di Summertime di George Gershwin, aprendosi col verso “Summertime and the livin’s easy“.

Summertime The Gershwin Version di Lana Del Rey è accompagnato da un video in cui la cantante e la sua band si esibiscono in una casa di campagna circondati da piante e luci soffuse. Una festa organizzata, specifica un messaggio all’inizio del video, dopo che tutti sono stati sottoposti a test rapidi per la rilevazione del Covid-19.

Ecco il video stiloso di Summertime The Gershwin Version di Lana Del Rey.

L’album di cover di Lana Del Rey arriva come un regalo di Natale per il pubblico costretto ad attendere più del previsto per il disco di inediti Chemtrails Over The Country Club, rinviato al 2021 a causa di ritardi nella produzione dei vinili.