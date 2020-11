Non solo Chemtrails Over The Country Club. C’è anche un album di cover di Lana Del Rey in arrivo per Natale, molto prima che il disco di inediti, in lavorazione da un anno, veda la luce.

Se da un lato l’uscita di Chemtrails Over The Country Club slitta al 2021 per i ritardi accumulati nella produzione, dall’altro la cantautrice americana ha annunciato di avere già pronto un altro progetto, un disco di cover di classici americani, che uscirà entro la fine dell’anno.

In una diretta su Instagram, Lana Del Rey ha annunciato che l’atteso Chemtrails Over The Country Club uscirà solo tra marzo e luglio 2021, a causa dei ritardi nella produzione dei vinili. L’attesa sarà però ricompensata dall’uscita di un altro album, un disco di cover che ha sempre voluto realizzare e che quest’anno, complice il periodo di quarantena, ha avuto modo di mettere a punto.

Si tratta di un album a cui la popstar tiene molto e che per il pubblico sarà un regalo di Natale: Lana Del Rey prevede di rilasciare American Standards & Classics – questo il titolo scelto per il progetto – il prossimo 25 dicembre.

Visto che la produzione dei vinili di Chemtrails Over The Country Club non partirà prima del 5 marzo, la cantante ha pensato di riempire questo vuoto con American Standards & Classics: “C’è un ritardo di 16 settimane nel processo del vinile, quindi nel frattempo vi darò un album digitale di cover per Natale” ha annunciato via Instagram. La Del Rey ha anche confermato che “Chemtrails è pronto” e che è “un album di genere folk, molto diverso da Norman Fucking Rockwell!“, l’ultimo disco uscito nell’estate del 2019. Ad anticiparlo c’è il singolo Let Me Love You Like a Woman, che però non è riuscito a debuttare tra i singoli della Billboard Hot 100.

L’interpretazione di classici senza tempo, che Lana Del Rey spiega di avere in mente da un po’ di tempo, potrebbe rappresentare una perla per la sua discografia, una dimostrazione ulteriore delle sue doti interpretative e un accurato esercizio di stile che gioverà alla sua immagine (come è stato per Lady Gaga l’album di duetti jazz Cheek To Cheek inciso col crooner Tony Bennett).