Il nuovo album di Lana Del Rey Chemtrails Over The Country Club era atteso il 5 settembre, ma non ha ancora visto la luce. Il successore dell’acclamato Norman Fucking Rockwell!, ha già subito alcuni rinvii a causa della pandemia, ma ora è in post-produzione e c’è già un piano per il suo rilascio.

Lo ha rivelato la stessa cantautrice, annunciando le possibili date di uscita del disco. Durante una sessione di autografi per il suo primo libro di poesie, Violet Bent Backwards Over the Grass, Lana Del Rey ha annunciato che l’album Chemtrails Over The Country Club potrebbe uscire il 10 dicembre o il 7 gennaio: quest’ultima data potrebbe essere resa necessaria dal tempo che serve alla produzione dei vinili.

A domanda a riguardo, Lana Del Rey ha anche rivelato che sta pensando di aggiungere la traccia Dealer alla tracklist, un brano molto diverso dal suo solito stile e che in precedenza aveva definito “quasi urlato“.

In un’intervista per il nuovo numero della rivista Interview, in cui appare in copertina, Lana Del Rey ha parlato di Chemtrails Over The Country Club come di un album dallo stile “new folk” e “country”. Il disco è prodotto da Jack Antonoff, collaboratore di lunga data della Del Rey e reduce dall’enorme successo di critica e pubblico dell’album Folklore di Taylor Swift.

Lana Del Rey ha già registrato il video di quello che presumibilmente sarà il primo singolo del disco, la titletrack Chemtrails Over The Country Club.