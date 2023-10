Le accuse di stregoneria e satanismo contro i cantanti non avranno mai fine: a questo giro abbiamo una Lana Del Rey, satanica secondo l’influencer cristiana Traci Coston che in un video pubblicato su Instagram fa notare che durante i concerti della cantautrice di Born To Die le persone svengono.

“L’energia demoniaca travolge il pubblico di Lana Del Rey”, tuona la Coston mostrando i filmati dell’incidente avvenuto il 15 agosto a Città del Messico, quando centinaia di persone sono cadute con un effetto domino che ha scatenato i complottisti, quando si è trattato semplicemente di una normalissima conseguenza di una colluttazione accidentale tra uno spettatore che spintonava per raggiungere il palco e un gruppo di persone cadute a seguito della pressione.

“Questo non è normale”, sostiene con forza la Coston che parla di demoni che si impossessano delle persone anche durante i concerti, dunque quelle persone cadute in sequenza sarebbero state vittime di un sortilegio di cui solo la stregoneria è capace. “Affidatevi a Gesù”, consiglia Traci Coston.

A Lana Del Rey non è sfuggito nulla, e proprio sotto il post pubblicato su Instagram ha commentato: “Stron*a, conosco versetto per versetto della Bibbia meglio di te. Emani un’energia da gremlin, e non in senso positivo”.

Accuse simili avevano raggiunto Billie Eilish, Ariana Grande e Beyoncé da parte di Kristina Karamo, candidata repubblicana con Donald Trump che nel commentare le performance degli MTV Music Awards aveva parlato di “orgia lesbica” e di “blasfemia di altissimo livello“.

Ancora, la Karamo aveva fatto leva sui sentimenti degli elettori: “Queste sono le persone che intrattengono i vostri figli, poi ci chiediamo ancora: ‘Perché i giovani si allontanano dalla fede?’. Perché sono in preda a un’illusione satanica”.

Lana Del Rey, del resto, ha inserito le parole di un predicatore nell’ultimo album.

