Il nuovo singolo di Lana Del Rey è Arcadia, e ha una data d’uscita. La cantautrice di New York lo ha annunciato sui social network nelle ultime ore, con un consiglio per chi avrà il piacere di sentirlo.

Il nuovo singolo di Lana Del Rey

Arcadia segue altri tre singoli tratti da Blue Banisters, il nuovo album in prossima uscita e seguito ideale di Chemtrails Over The Country Club. “Ascoltatelo come se fosse Video Games”, ha consigliato Lana Del Rey.

Arcadia uscirà mercoledì 8 settembre e segue la pubblicazione della title track Blue Banisters, Text Book e Wildflower Wildfire. Per la data del nuovo album in uscita, tuttavia, non ci sono ancora informazioni.

Il nuovo album

Dopo la pubblicazione di Chemtrails Over The Country Club Lana Del Rey era stata accusata di razzismo in quanto le donne ritratte nella copertina del disco erano tutte bianche. Dopo la pubblicazione dell’album la cantautrice aveva annunciato che il 1° giugno sarebbe uscito un nuovo progetto dal titolo Rock Candy Sweet, un album che avrebbe risposto alle accuse di razzismo e appropriazione culturale.

Rock Candy Sweet non è mai arrivato. Ad aprile, piuttosto, Lana Del Rey ha annunciato Blue Banisters e a maggio sono usciti i primi 3 singoli. Arcadia è la quarta anticipazione della settima prova in studio della cantautrice di New York.

Il testamento di Lana Del Rey

Nelle ultime settimane Lana Del Rey ha fatto parlare di sé per quella sinistra volontà espressa sui social. La cantautrice ha pubblicato la foto di un tatuaggio di Anderson Paak con la scritta: “Quando me ne sarò andato, per favore non pubblicate album o canzoni postume con il mio nome allegato”, e ha aggiunto che la stessa clausola è presente nel suo testamento.

Con questa dichiarazione la cantautrice prende le distanze da tutte le iniziative messe in piedi dopo la morte degli artisti, spesso con il solo scopo di fare speculazione.