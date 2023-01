Lana Del Rey in topless sfida la censura Instagram e pubblica una copertina alternativa del nuovo album, che cambia data di pubblicazione. Il seguito ideale di Blue Banisters e Chemtrails Over The Country Club, entrambi usciti nel 2021, sarà Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd ed è già stato anticipato dal singolo che dà il titolo al disco.

Il nuovo album era atteso per il 10 marzo 2023, ma Lana Del Rey ha posticipato la data d’uscita al 24 marzo 2023, senza specificare le motivazioni. Tuttavia, la cantautrice ha svelato la tracklist. Ecco le canzoni che compongono il disco:

1 The Grants

2 Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd

3 Sweet

4 AW

5 Judah Smith Interlude

6 Candy Necklace

7 Jon Batiste Interlude

8 Kintsugi

9 Fingertips

10 Paris, Texas

11 Grandfather Please Stand On The Shoulders Of My Father While He’s Deep-Sea Fishing

12 Let The Light In (feat. Father John Misty)

13 Margaret (feat. Bleachers)

14 Fishtail

15 Peppers (feat. Tommy Genesis)

16 Taco Truck x VB

Lana Del Rey ha annunciato la novità sul suo profilo Instagram Honeymoon LDR, con la privacy riservata ai soli iscritti dopo la scelta della cantautrice di tenersi distante dai social. L’artista di Born To Die ha quindi annunciato data e tracklist, ma ha anche mostrato la copertina alternativa per l’edizione in vinile.

Nel fronte della copertina destinata al vinile vediamo Lana Del Rey in topless, ma – a quanto scrive Rockol – la libertà espressiva sarebbe durata poco in quanto il post è stato rimosso. Mentre scriviamo non possiamo verificare, pur avendo inoltrato alla cantante la richiesta di iscrizione al suo profilo.

Recentemente, ricordiamo Courtney Love ha accostato il nome di Lana Del Rey a quello di Kurt Cobain in quanto “genio della musica” come l’ex marito.

