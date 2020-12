Sembra incredibile, eppure quello del 2020 si è tristemente confermato come un Natale con le sale cinematografiche chiuse, a causa della pandemia di COVID-19. La magia del cinema non si ferma: nella piattaforma di streaming Disney+ è appena arrivato Soul, un nuovo film animato. Si tratta di certo di uno tra i lungometraggi più attesi di questo periodo, che potrebbe portare un po’ di gioia in questo periodo particolarmente turbolento. Scopriamo subito la trama e tutti i dettagli su Soul, il nuovo film Disney Pixar.

Da dove provengono le passioni e gli interessi delle persone? Disney Pixar tenta di rispondere a questa domanda con un nuovo ed emozionante film animato. Pete Docter, un veterano di Pixar, è al timone del film Soul.

La trama di Soul

Il protagonista di questo fantasioso viaggio esistenziale è Joe Gardner, un ambizioso insegnante di musica. L’uomo riesce finalmente a ottenere un’importantissima chance per stravolgere totalmente la propria vita: suonare presso l’Half Note Club, un jazz club di New York. La notizia emoziona Joe, che intravede finalmente l’occasione per concretizzare tutti i suoi sogni.

Durante i “salti di gioia”, il musicista precipita in un tombino scoperchiato. La sua anima viene catapultata in un seminario per “soffi vitali”, mentre il suo corpo viene portato in ospedale. L’uomo, desideroso di coronare il proprio sogno, lotta con tutto sé stesso per non morire.

L’anima di Joe è finita in un bizzarro luogo, in cui i soffi vitali ottengono sogni e passioni, per poi essere assegnati ai nascituri. Il protagonista della storia – aiutato da 22, un’anima che non riesce proprio a capire la vita umana – decide di lottare per cambiare il proprio destino e per rientrare nuovamente all’interno del proprio corpo.

Soul, un ennesimo capolavoro Disney Pixar

Pixar, sin dal suo debutto, ha sempre garantito agli spettatori delle invenzioni grafiche sempre sbalorditive. Basti pensare che il primo film realizzato totalmente in computer grafica, ovvero Toy Story (1995), è stato sviluppato dallo studio cinematografico. Da quel momento si sono susseguite numerose rivoluzioni, evidenti in diversi film distribuiti.

In Soul sono state scelte delle ambientazioni incredibili, delle invenzioni visive notevoli, personaggi ben caratterizzati e una storia molto interessante. Il film è certamente perfetto per un pubblico composto da giovanissimi, ma sono probabilmente gli adulti a poter cogliere tutti i riferimenti e il significato del film.

Il lungometraggio riesce a unire due caratteristiche tipiche delle produzioni Disney Pixar: un’impressionante cura grafica (incluse le fluide animazioni) e una complessa narrazione. Soul si presenta dunque come un meraviglioso film che riesce a far riflettere il pubblico su tematiche molto importanti, come la vita, le passioni e i sogni. Anche questa volta, Disney Pixar ha regalato al pubblico una commovente avventura che non può che innescare una lunga, ma doverosa, riflessione.

I doppiatori e il regista

Soul, il nuovo film Disney Pixar, è diretto da Pete Docter, un cineasta che ha lavorato ad alcuni tra i film più amati dello studio. Anche in questo caso, Docter punta in alto, regalando al pubblico un ennesimo capolavoro dell’animazione. Il regista, durante la sua carriera, ha diretto Monsters & Co., Up e Inside Out. Gli ultimi due film hanno conquistato, rispettivamente nel 2010 e nel 2016, il Premio Oscar per il Miglior film d’animazione. Pete Docter ha anche scritto la sceneggiatura di Toy Story 4 ed è il produttore esecutivo di Onward.

Anche per quanto riguarda il doppiaggio, troviamo delle voci molto conosciute dal pubblico. Ecco quindi i doppiatori italiani:

Joe Gardner: Neri Marcorè (nella versione originale Jamie Foxx);

Gardner: Neri Marcorè (nella versione originale Jamie Foxx); 22 : Paola Cortellesi (nella versione originale Tina Fey);

: Paola Cortellesi (nella versione originale Tina Fey); Dez : Jonis Bascir;

: Jonis Bascir; Sognaluna : Paola Egonu;

: Paola Egonu; Il cantante della metropolitana : David Blank;

: David Blank; Maria Antonietta : Paola Turani;

: Paola Turani; Rachel : Marta Losito;

: Marta Losito; Juliet: Giulia Penna.

Dove guardare Soul, il film Disney Pixar?

Inizialmente, il film Disney Pixar Soul sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche italiane il 16 settembre 2020, mentre in quelle statunitensi a partire dal 19 giugno 2020. A causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, la produzione ha deciso di rimandare l’uscita, per poi annullare del tutto la distribuzione nelle sale cinematografiche.

Soul è arrivato il 25 dicembre 2020 direttamente su Disney+, ovvero la piattaforma di streaming. Il film è tuttavia incluso nell’abbonamento: gli spettatori non dovranno pagare una somma di denaro extra per poter accedere al contenuto.

Per guardare Soul è quindi necessario sottoscrivere un semplice abbonamento a Disney+. Questo modello distributivo è già stato sperimentato da Disney per altri titoli, ovvero Artemis Fowl ed Hamilton. Durante l’estate del 2021, al cinema (si spera) arriverà Luca, un film Disney Pixar ambientato questa volta in Italia.

Il trailer di Soul

Il primo trailer ufficiale di Soul, in cui sono evidenti alcune somiglianze con Inside Out, è arrivato durante il mese di marzo del 2020. A giugno, in occasione di un evento digitale, è stato diffuso un secondo filmato, accompagnato dalla nuova data d’uscita. L’ultimo trailer è stato condiviso da Disney durante il mese di novembre del 2020.

Il breve video ufficiale anticipa la trama del film animato, introducendo anche i personaggi principali. Inoltre, gli spettatori hanno avuto l’occasione di dare uno sguardo al curatissimo stile grafico: una città piena di dettagli, gli esseri umani molto credibili e un “seminario per anime” incredibilmente fantasioso. Ecco il trailer completo del film Disney Pixar Soul.