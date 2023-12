Dal romanzo di Dodie Smith, La Carica dei 101 è il classico d’animazione che chiude la maratona Disney sulle reti Rai durante le feste natalizie.

La trama la conosciamo tutti: Rudy Radcliff, giovane compositore di canzoni, ha un cane dalmata, Pongo. Proprio Pongo fa in modo che il suo padrone conosca Anita, una graziosa ragazza che possiede, anche lei, una cagnetta dalmata, Peggy, e l’incontro si risolve ben presto in un “duplice” matrimonio. Anita ha però un’amica insopportabile ed invadente, Crudelia, che ha in mente un crudele progetto: confezionarsi una pelliccia di cane dalmata. Quando Peggy dà alla luce 15 cuccioli, Crudelia chiede i piccoli, ma se li vede rifiutare e allora ingaggia due malviventi, un po’ pasticcioni…

Il film d’animazione, prodotto nel 1961, è considerato il 17º classico Disney secondo il canone ufficiale. In quel periodo, La Carica dei 101 fu un successone e risollevarono le sorti della casa di Topolino dopo il flop al botteghino del costoso e innovativo La Bella Addormentata nel Bosco.

La popolarità della commovente (e divertente) storia dei cento e uno cuccioli di Dalmata ha ispirato diversi sequel e live action futuri. Nel 1996 è uscito il film più famoso, La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera, con Glenn Close nei panni dell’iconica Crudelia De Mon. In seguito venne girato un sequel, sempre live-action, dal titolo La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda del 2000.

Il più recente adattamento del franchise risale al 2021, quando venne pubblicato un terzo remake live-action intitolato Crudelia, che funge da spin-off/prequel per la famosa antagonista. Stavolta c’è Emma Stone nei panni della mitica Cruella De Vil (questo il nome originale); il film è stato trasmesso sulle reti Rai proprio sotto Natale.

L’appuntamento con La Carica dei 101 è per stasera su Rai2 alle ore 21:20.

