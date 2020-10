Jamie Foxx si prepara a recitare nuovamente in un film in arrivo su Netflix, dopo il successo di Project Power. L’attore, secondo quanto annunciato da Deadline, presterà il volto a un cacciatore di vampiri nel film Day Shift, diretto da J. J. Perry.

La storia del nuovo film gira intorno a un uomo (interpretato da Jamie Foxx), apparentemente normale, che lavora per mantenere la figlioletta di 8 anni. Durante la notte, l’operaio si trasforma in un cacciatore di vampiri che, sfruttando l’oscurità, cerca queste spaventose creature.

Si tratta del film d’esordio di J. J. Perry, un esperto di Tae Kwon Do e Hapkido. Perry sul grande schermo è anche uno stuntman che ha lavorato in diverse pellicole. I produttori di questo lungometraggio saranno Chad Stahelski (regista della saga di John Wick, che in passato è stato anche uno stuntman), Jason Spitz, Shaun Redick e Yvette Yates Redick.

La sceneggiatura di Day Shift sarà scritta da Tyler Tice (che ha vinto un premio durante il Slamdance Film Festival). Shay Hatten (lo sceneggiatore di John Wick: Capitolo 3, John Wick: Capitolo 4 e Army of the Dead) revisionerà la sceneggiatura. Jamie Foxx sarà impegnato anche come produttore esecutivo, insieme a Datari Turner e Peter Baxter.

Per il momento, non è stato annunciato quando le riprese di Day Shift inizieranno. Bisognerà, di conseguenza, attendere ulteriori dettagli.

Jamie Foxx (che nel 2005 vinse il Premio Oscar come Miglior attore protagonista per Ray) ha già recitato in un altro film distribuito da Netflix, ovvero Project Power (di Henry Joost e Ariel Schulman). Altre pellicole in cui l’attore ha lavorato sono Il Diritto Di Opporsi, The Amazing Spider-Man 2 e Django Unchained.