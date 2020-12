La lettera di Morgan ad Amadeus arriva sui social oggi, dopo le polemiche emerse nelle scorse ore a proposito del ban emesso dalla Rai ai danni dell’artista, reo di aver messo in dubbio i criteri di valutazione della direzione artistica del Festival, in seguito alla sua esclusione.

Bugo invece è in gara e la sua presenza tra i Campioni è una delle (tante) cose inaccettabili per Morgan che oggi ha scritto una lettera aperta al direttore artistico del 71° Festival della Canzone Italiana.

Uno sfogo social: Morgan spiega di sentirsi offeso e umiliato; è stato scacciato e punito nonostante la sua buona fede. Sente di essere stato trattato come un criminale, bullizzato e trattato male, svilito nel profondo.

“Ancora una volta mi trovo offeso, scacciato, mi trovo punito nonostante la mia buona fede, il mio impegno spontaneo e la mia voglia di collaborare, essere utile, darmi con semplicità e lealtà agli altri. Mi trovo in difficoltà mi trovo cacciato come un criminale, bullizzato, trattato male, svilito nel profondo della mia persona e della mia qualità di musicista“, scrive.

Aggiunge poi di essere stato invitato personalmente da Amadeus in gara a Sanremo 2021 per poi estrometterlo senza motivi validi. Nella lettera di Morgan ad Amadeus si legge che la Rai ha deciso di dare visibilità “a chi ha goduto subdolamente e ha beneficiato della mia presenza”, ovvero a Bugo, con il quale Morgan era in gara l’anno scorso.

“Amadeus mi ha invitato lui alla gara poi ha disprezzato la mia musica mi ha estromesso, ha deciso di dare spazio e visibilità a chi ha goduto subdolamente e ha beneficiato della mia presenza e della mia forza, cioè bugo, ancora una volta onorato mentre io non solo estromesso dalla gara, persino neanche ammesso al mio posto di lavoro”, continua.

Morgan poi si interroga sulla correttezza di Amadeus e gli chiede il perché di tale scorrettezza. Aggiunge poi che il direttore artistico non ha competenze musicali spendibili nella valutazione dei brani proposti



“CARO AMADEUS lo dico a te: ma tu perché sei stato così scorretto? Te ne rendi conto che io non merito questo e che tu stai facendo il direttore artistico della musica nonostante non sia di tua competenza? Non ti sembra esagerato umiliare chi non solo ti può insegnare l’abc della materia di cui ti mancano persino le nozioni di base, ma è stato gentile e ti ha voluto gratificare negli ultimi mesi nonostante l’imbarazzo di essere nel ruolo non esattamente conforme alle sue competenze”, si legge nella lettera di Morgan ad Amadeus.