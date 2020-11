Morgan ad AmaSanremo si presenta in lieve ritardo nella quarta puntata in onda in diretta su Rai1 giovedì 19 novembre. La gag era chiaramente preparata, Amadeus infatti chiede: “Dov’è Morgan?”



Se non fosse bastato questo a ricollegare il tutto al tormentose dello scorso Sanremo e all’abbandono del palco da parte di Bugo, altri risvolti arrivano successivamente.

Morgan accede agli studi Rai di Via Asiago e occupa la sua poltrona. Nello scusarsi, per motivare il suo ritardo, spiega ironicamente: “Sono andato a cercare Bugo, non l’ho mica trovato”.

“Hai visto Fiorello che ti cercava?”, gli chiede il conduttore, Amadeus, spalleggiato dal co-conduttore Riccardo Rossi. “Ho visto Malgioglio che cercava Fiorello”, risponde Morgan.

La breve gag di apertura di AmaSanremo si chiude con un saluto benevolo a tutti i personaggi citati: “Salutiamo Fiorello e Bugo, che non si trova ancora”, sono le parole di Morgan ad AmaSanremo e Amadeus gli fa notare: “Ma forse non si vuole far trovare da te”.

Ad AmaSanremo, Morgan ha voluto ricordare i fatti dello scorso Festival indossando anche lo stesso completo.

Il caso Bugo/Morgan a Sanremo 2020

Cos’era successo al Festival di Sanremo 2020 e perché si parla tanto di Bugo e Morgan? I due erano in gara nella categoria dei Campioni, in coppia, con il brano Sincero. prima ancora di giungere alla puntata finale, Bugo e Morgan hanno litigato in seguito alla performance nella serata dedicata alle cover.

Nella quarta serata di Sanremo 2020, Morgan ha iniziato l’esibizione intonando dei versi contro Bugo che, risentito, ha lasciato il palco d’istinto.

Bugo e Morgan sono quindi stati esclusi dal Festival di Sanremo 2020, squalificata anche la loro canzone, Sincero. I due non si sono esibiti nella serata finale del Festival, neanche fuori gara. La versione intonata da Morgan è diventata una parodia di cui oggi ancora si parla.