Morgan assente a Sanremo Giovani 2020: stasera non sarà in giuria su Rai1 e non potrà votare i cantanti in lizza per l’accesso alla categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Lo scrive sui social e racconta quello che sta accadendo in questi minuti che precedono l’avvio della serata dal Teatro del Casinò. Scopri Campioni e Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

Morgan è nella giuria televisiva che ha selezionato i 10 finalisti ma stasera non ci sarà. “Mi hanno impedito di fare il tampone così possono non farmi entrare facendo finta di aver ragione”, denuncia sui social.

Morgan si trova a Sanremo. Ha raggiunto la cittadina ligure pronto a svolgere il suo incarico da giurato, incarico per il quale è stato ingaggiato preventivamente dalla Rai. Ha appreso di non essere il benvenuto e ne ha avuto conferma quando si è recato a fare il tampone, determinante per l’accesso al Teatro.

Gli è stato impedito di fare il tampone e ciò gli nega automaticamente l’accesso alla serata. Morgan si interroga anche sui motivi: perché in Rai non è più il benvenuto? “Forse è che avran paura che li possa smascherare della loro dittatura ben poco musicale?”, scrive.

Il provvedimento della Rai è evidentemente successivo all’esclusione di Morgan dal Festival. L’artista aveva presentato un brano per la gara dei Campioni ma è stato escluso. Negli scorsi giorni ha raccontato tutto, svelando gli altarini. Morgan ha infatti raccontato uno scambio di messaggi con Amadeus dal quale emergeva una sorta di accordo pregresso: Morgan in giuria ad AmaSanremo con la promessa di essere in gara tra i Campioni nel 2021.

In diretta su Rai1 Amadeus legge un comunicato della Rai sull’assenza di Morgan:

“In seguito al comportamento inaccettabile di Morgan, dichiarazioni offensive pubbliche e private, il sottoscritto e l’organizzazione del Festival hanno disposto l’esclusione di Morgan dalla giuria di Sanremo Giovani”.

Morgan scrive sui social:

“Sono qui in quel di Sanremo dove giungo per lavoro e non certo per vacanza. Mi accingo ad onorare il ruolo per cui mi si è voluto, il giurato dei cantanti su Rai1 nazionale. Ma qualcuno ha sparso la voce che non mi si vuole nemmeno far entrare. “Addirittura?” Vo a pensare. chissà mai per qual motivo. Forse è che avran paura che li possa smascherare della loro dittatura ben poco musicale? Non sia mai, non son volgare ma una cosa posso fare: se qualcuno di voi altri che si trova nei paraggi avesse voglia di filmare quel momento in cui può darsi mi si vieti di entrare nonostante mi si ingaggi allora me lo dica in fretta che lo farei venire già da questa camerata”

Sulla sua esclusione dal Festival di Sanremo 2021 aveva detto:

“All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del Festival di Sanremo, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o ‘la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per ‘scelta artistica’, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico”.