Ci sarà Bugo a Sanremo 2021? L’ipotesi ormai gira praticamente dallo scorso anno e si fa sempre più spazio sul web. Parla anche Morgan, intervistato dall’agenzia di stampa AGI, e si dice ovviamente contrario all’eventuale presenta dell’ex compagno di squadra al Festival 2021.

“Bugo è scappato, Bugo si è trovato in mano il successo piovuto dal cielo. Così come ho dato successo anche ad altri, mica soltanto a Bugo”, ricorda Morgan a proposito di Sanremo 2020. Bugo ha lasciato il palco e la coppia è stata squalificata. Ma c’era un motivo: Morgan aveva iniziato ad intonare il brano Sincero, con un testo modificato, per punire Bugo in seguito alla performance nella serata delle cover.

Bugo, offeso e amareggiato, ha lasciato il palco del Festival di Sanremo 2020. La domanda adesso è: ci sarà anche Bugo a Sanremo 2021, in gara nuovamente tra i Campioni? La speranza di chi lo sostiene è questa ma le carte del Festival sono ancora da svelare. Qualcuno ha già dichiarato che non ci sarà.

Morgan è tra quelli che aveva presentato un brano per la gara dei Campioni ma è stato escluso. Nel parlare personalmente con Amadeus nel momento della ricezione della comunicazione, Morgan ha commentato: “Io non mi offendo, ma poi non vi fate trovare che avete preso Bugo”, anche questo lo racconta nell’intervista rilasciata all’agenzia di stampa AGI.

Il video di Morgan e Bugo con Sincero a Sanremo 2020 è tra i più visti dell’anno su YouTube. Morgan rivendica una sorta di “diritto” alla gara, offendendosi. Aggiunge anche di aver accettato il ruolo in giuria televisiva ad AmaSanremo con la promessa implicita di essere nuovamente al Festival ma non ci sarà.

Spiega anche di essersi proposto con un ruolo diverso: avrebbe voluto aiutare il direttore artistico, Amadeus, e il suo braccio destro, Fiorello, ma neanche questo sarà possibile.