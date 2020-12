Dovremo aspettare ancora un po’ prima di poter scoprire le nuove avventure dell’inafferrabile criminale di Clerville: l’uscita di Diabolik è stata ufficialmente rinviata. Il film, che sarebbe dovuto arrivare sul grande schermo il 31 dicembre 2020, sarà distribuito nel 2021.

Quest’anno così particolare si conclude con un ennesimo rinvio. Anche il nuovo lungometraggio diretto dai Manetti Bros. arriverà in ritardo. Attualmente, infatti, le sale cinematografiche italiane sono chiuse a causa della pandemia di COVID-19. 01 Distribution ha confermato la spiacevole notizia su Twitter, allegando anche un nuovo poster.

L’immagine, in cui è chiaramente riportato “2021”, offre agli appassionati l’opportunità di dare uno sguardo a Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant) e Valerio Mastandrea (l’Ispettore Ginko). Nello sfondo troviamo la meravigliosa Jaguar E-type nera, il veicolo che nei fumetti viene guidato dal protagonista. Per il momento non è stata comunicata una nuova data d’uscita di Diabolik.

La trama, il cast e la data d’uscita di Diabolik

Diabolik – il cui teaser trailer è arrivato poche settimane fa – racconta le avventure del personaggio dei fumetti creato da Angela e Luciana Giussani. Il protagonista è un temuto criminale che vive a Clerville, una località immaginaria. La misteriosa figura, che sembra inarrestabile, decide di derubare Lady Kant, una ricca ereditiera che porta con sé un prezioso diamante rosa. Dopo aver incontrato questa donna, Diabolik rimane colpito dal suo fascino. L’Ispettore Ginko sta nel frattempo organizzando un piano per acciuffare il ladro.

Luca Marinelli, che è stato inserito nella lista dei migliori attori del 2020 secondo il New York Times, presta il volto al protagonista. Durante gli ultimi mesi, l’attore – conosciuto anche per le performance in La Grande Bellezza e Lo Chiamavano Jeeg Robot – ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo grazie al ruolo in Martin Eden.

Lady Kant è interpretata da Miriam Leone, vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia e amatissima attrice. Leone è apparsa in diversi film e show, tra cui L’Amore A Domicilio, Il Testimone Invisibile, Fai Bei Sogni, In Guerra Per Amore, I Medici, 1993 e 1994.

Gli altri membri del cast di Diabolik sono: Valerio Mastandrea (Ginko), Antonio Scarpa (Agente Dalton), Lorenzo Pedrotti (Ettore) e Guglielmo Favilla (Agente Florian). Il film è diretto da Antonio e Marco Manetti, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Michelangelo La Neve insieme ai due registi. Diabolik sarebbe dovuto uscire il 31 dicembre 2020, ma è stato spostato al 2021.