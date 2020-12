Il New York Times ha stilato la lista dei migliori attori del 2020, in cui troviamo anche Sophia Loren e Luca Marinelli. Il noto quotidiano statunitense continua quindi a rendere omaggio alla cultura italiana, dopo aver inserito Tony Servillo nella lista dei migliori attori del XXI Secolo e Martin Eden in quella relativa ai migliori film dell’anno.

I migliori attori del 2020 secondo il New York Times: Sophia Loren

La lista apparsa tra le pagine del New York Times è stata curata da Wesley Morris e A.O. Scott. Tra i 21 attori inseriti, due sono italiani. Non poteva mancare Sophia Loren, una tra le più celebri attrici italiane. Loren ha recentemente recitato in La Vita Davanti A Sé, diretto dal figlio Edoardo Ponti.

Questo film, disponibile da poche settimane su Netflix, è ambientato tra le stradine di Bari. Madame Rosa, una donna con un passato difficile, ha trasformato la propria abitazione in un vero e proprio rifugio per bambini. Il Dottor Coen chiede alla donna di prendersi momentaneamente cura di Momo, un irrequieto ragazzino senegalese che vive per strada e che aveva precedentemente provato a derubare Madame Rosa. Tra i due emerge subito una forte diffidenza, che lascerà ben presto il posto a un solido legame.

Questa pellicola ha segnato il ritorno di Sophia Loren, dopo le interpretazioni in Nine (2009, diretto da Rob Marshall) e La Voce Umana (cortometraggio del 2014, diretto da Edoardo Ponti). Durante la sua lunga carriera, l’attrice ha recitato in diverse pellicole entrate nella storia del cinema, tra cui Miseria E Nobiltà (1954, con Totò), Peccato Che Sia Una Canaglia (1954), Pane, Amore E… (1955), Questi Fantasmi (1967), La Contessa Di Hong Kong (1967), I Girasoli (1969) e Una Giornata Particolare (1977).

Sophia Loren ha vinto il Premio Oscar come Miglior attrice nel 1962 (con La Ciociara) e l’Oscar onorario nel 1991. L’attrice si trova al sesto posto nella classifica stilata dal New York Times. I critici Wesley Morris e A.O. Scott riportano:

Il film (La Vita Davanti A Sé, n.d.r.), diretto dal figlio di Loren, Edoardo Ponti, è caldo e un po’ sentimentale nel suo umanesimo, il che lo rende un veicolo perfetto per il carisma immacolato di Loren.

I migliori attori del 2020 secondo il New York Times: Luca Marinelli

Al diciannovesimo posto della classifica dei migliori attori del 2020 troviamo Luca Marinelli, un talentuoso attore italiano che durante gli ultimi anni ha vinto il David di Donatello per il miglior attore non protagonista per Lo chiamavano Jeeg Robot e la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile per Martin Eden. I critici del New York Times lo hanno selezionato proprio grazie a quest’ultima interpretazione.

Martin Eden – che è stato anche inserito tra i migliori film del 2020 secondo il New York Times – è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Jack London. Nella pellicola, diretta da Pietro Marcello, viene raccontata la storia di un pescatore di Napoli che, dopo aver salvato Arturo Orsini, si innamora perdutamente di Elena. La lettura spinge Martin a intraprendere la carriera da scrittore.

Luca Marinelli ha recitato in diversi film e show di successo, tra cui La Grande Bellezza, Lo Chiamavano Jeeg Robot e Fabrizio De André – Principe Libero. Tra poche settimane, l’attore tornerà sul grande schermo nel film Diabolik, diretto dai fratelli Manetti.

La classifica completa del New York Times

Nella classifica dei migliori attori del 2020 secondo il New York Times sono stati inseriti i seguenti artisti: