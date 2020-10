01 Distribution ha finalmente diffuso il primo teaser trailer di Diabolik, l’atteso film diretto dai Manetti bros. Il lungometraggio dovrebbe arrivare sul grande schermo il prossimo 31 dicembre e sarà dedicato al personaggio creato da Angela e Luciana Giussani.

In questo breve teaser, i fan possono apprezzare la mitica Jaguar E-type nera, l’automobile di Diabolik. Inoltre, è stato mostrato l’aspetto del protagonista (interpretato da Luca Marinelli), di Eva Kant (Miriam Leone) e dell’Ispettore Ginko (Valerio Mastandrea). L’epoca storica presa in considerazione sembrerebbe coincidere con quella relativa al lancio dei primi fumetti (anni ’60), come confermato dalle tecnologie presenti e dal look dei personaggi.

Mancano poche settimane prima che Diabolik arrivi al cinema e sono sempre più numerosi i dettagli noti. Dopo il poster e la sinossi, è arrivato anche il primo teaser trailer ufficiale. Ricordiamo che il film è diretto da Antonio e Marco Manetti (produttori de Il Mostro Della Cripta e registi di Ammore E Malavita). Le riprese hanno avuto luogo a Courmayeur, Bologna, Milano e Trieste.

Diabolik: la trama, il cast e la data d’uscita

A Clerville – una città immaginaria – vive lo scaltro e terribile Diabolik. Questo ladro riesce sempre a sfuggire dalla legge grazie alla sua infallibile Jaguar E-type di colore nero. Nella città sta per arrivare Lady Kant, una ricca ereditiera che porta con sé un prezioso diamante rosa. Diabolik decide di derubarla, ma dopo averla vista rimane colpito dal fascino della giovane donna. Nel frattempo, l’Ispettore Ginko – il suo eterno nemico – sta tentando di acciuffare il ladro.

Nel cast troviamo Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant), Valerio Mastandrea (Ginko), Antonio Scarpa (Agente Dalton), Lorenzo Pedrotti (Ettore), Guglielmo Favilla (Agente Florian). L’uscita del film è prevista per il 31 dicembre 2020.