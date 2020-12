Con la stagione uscita lo scorso 15 novembre, per il cast di The Crown 3 e 4 è finita l’esperienza sul set della pluripremiata serie Netflix: come avvenuto al termine del secondo capitolo, anche i protagonisti delle stagioni centrali passano il testimone ad altri interpreti che vestiranno i panni dei loro personaggi per le ultime due parti del period drama sulla Corona inglese (qui la nostra recensione).

L’attrice premio Oscar Olivia Colman (la Regina Elisabetta II), Helena Bonham Carter (la Principessa Margaret), Erin Doherty (la principessa Anna), Tobias Menzies (il Duca di Edimburgo e principe consorte Filippo) e Josh O’Connor (l’erede al trono Carlo) insieme ad altri volti di The Crown 3 e 4 hanno lasciato gli abiti regali, le parrucche, il trucco che li trasformava in membri della famiglia reale dicendo addio a personaggi che resteranno un unicum nelle loro carriere.

In un video diffuso dai canali social ufficiali della serie, alcune immagini dal set accompagnano i commenti degli attori di The Crown 3 e 4, che con un pizzico di emozione dicono addio ai loro personaggi. La protagonista Olivia Colman l’ha definita “una delle esperienze più belle della mia vita professionale” e assicura di averne “amato ogni secondo“, ma ora ha voglia di cimentarsi in un ruolo diverso, recitare qualcosa di “completamente opposto” all’ingombrante personaggio di Sua Maestà. La Bonham Carter invece dice addio con “un’enorme tristezza” alla sua travagliata Margaret perché “ho vissuto con lei per due anni ed è stata un’ottima compagnia“. E ammette che l’essenza della principessa l’ha anche un po’ condizionata nella vita, perché “a volte Margaret è saltata fuori quando non ero davanti alla telecamera“.

Lasciano la serie anche i giovani interpreti dei rampolli reali. La 28enne Erin Doherty ha definito “un dannato piacere” l’esperienza nel ruolo della Principessa Anna, interpretazione molto apprezzata dalla critica nonostante il suo personaggio fosse perlopiù secondario: “Passi così tanto tempo nei panni di queste persone che in realtà tendi ad assumere i loro tratti” ha spiegato l’attrice. E Josh O’Connor, al centro della quarta stagione con il matrimonio di Carlo e Diana, dice di essere “felice di passare il testimone” del principe Carlo a un altro attore“, cosa di cui era consapevole sin da quando è stato scelto per interpretare il giovane primogenito della Regina: “Una delle cose che mi ha attratto del ruolo in primo luogo è stata che sapevo che sarebbe finita. Avrei avuto due stagioni e poi qualche altro fortunato avrebbe avuto la possibilità di affrontarlo“.

Il cast di The Crown 3 e 4 lascia il posto a Imelda Staunton, la Regina Elisabetta da anziana, Lesley Manville, la principessa Margaret, Jonathan Pryce, Filippo di Edinburgo, ed Elizabeth Debicki come la principessa Diana negli ultimi anni della sua vita (anche se l’apprezzatissima Emma Corrin potrebbe tornare in scena in qualche flashback). Ancora in forse la scelta dell’interprete di Carlo, che dovrebbe ricadere su Dominic West.