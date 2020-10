Mentre la quarta stagione si prepara a debuttare su Netflix, il prossimo 15 novembre, The Crown 5 prende forma con nuovi nomi che progressivamente si aggiungono al cast. Si tratta del secondo cambio di protagonisti della serie, che ogni due stagioni rivoluziona completamente il cast per essere coerente con la progressione temporale della trama. E dopo la nuova Regina Elisabetta impersonata da Imelda Staunton, Jonathan Pryce nei panni del Principe Filippo ed Elizabeth Debicki, in quelli di Diana, The Crown 5 potrebbe aver trovato anche il suo Principe Carlo.

Finora interpretato dal giovane Josh O’Connor, protagonista della terza e quarta stagione con la giovinezza tormentata dell’eterno erede al trono d’Inghilterra, in The Crown 5 Carlo potrebbe avere il volto di Dominic West, 53 anni.

A riportare l’indiscrezione è The Sun, che fa il nome dell’attore di The Affair come nuovo interprete del Principe di Galles nella quinta e sesta stagione della serie, le ultime della saga reale dedicata al regno di Elisabetta II. A West, se confermato nel cast di The Crown 5, spetterà il compito di interpretare Carlo negli anni del naufragio del suo matrimonio per la relazione non troppo segreta con Camilla Parker Bowles, donna che ha sempre amato e che avrebbe voluto sposare sin da giovane, quando la famiglia si oppose alla loro unione spingendolo poi alle nozze con Diana Spencer.

Secondo una fonte del Sun, la firma del contratto tra West e i produttori di The Crown 5 è ormai imminente: “I capi dello show hanno esaminato diverse star per il ruolo ricercato, ma lui è risultato di gran lunga il loro attore preferito. Ora entrambe le parti stanno concludendo un accordo“.

Ironia della sorte, West andrebbe ad interpretare l’infedele Carlo in The Crown 5 dopo essere stato a sua volta beccato in effusioni con la collega 31enne Lily James (ex star di Downton Abbey) su un volo di linea e durante le pause delle riprese di un film a Roma. Dopo l’uscita delle foto che li ritraggono insieme in atteggiamenti molto affettuosi, l’attore ha confermato di essere felicemente sposato con la moglie Catherine Fitzgerald, con cui ha 4 figli. Ironico è anche il fatto che in The Affair West interpretasse proprio un personaggio che tradisce sua moglie con una donna più giovane. La James, a sua volta, è l’ex moglie di Matt Smith, che proprio in The Crown ha interpretato il ruolo del principe Filippo di Edimburgo per le prime due stagioni.

Noto per i suoi ruoli nelle serie tv The Affair, The Wire e Les Misérables, per West The Crown 5 sarebbe il ruolo che vale il coronamento di una carriera: la pluripremiata serie Netflix ha vinto finora tre Golden Globe e otto Premi Emmy.