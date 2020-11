Apprezzatissima nel ruolo di Diana Spencer e promossa perfino dal biografo ufficiale della defunta Principessa, Emma Corrin tornerà in The Crown 5, nonostante il rinnovo del cast preveda l’ingresso di una nuova interprete per la Diana più adulta.

Come ormai noto, la saga reale di Netflix sceglie di sostituire il cast ogni due stagioni per rendere il racconto più verosimile possibile: l’attrice australiana Elizabeth Debicki è già stata confermata come interprete della defunta Principessa del Galles nella quinta e sesta stagione dello show, che presumibilmente arriverà a raccontare la morte di Diana e il suo impatto devastante sulla monarchia alla fine del secolo scorso. Tuttavia dovrebbe esserci ancora spazio per Emma Corrin in The Crown 5.

Secondo il Sun, la straordinaria performance di questa giovane attrice appena ventitreenne e quasi esordiente ha talmente colpito i produttori della serie e il suo showrunner Peter Morgan da progettare di riportarla in video anche nella prossima stagione. Stando a quanto dichiarato da un insider del tabloid inglese, si sta già lavorando all’ipotesi di inserire alcune scene di flashback che abbiano per protagonista Emma Corrin in The Crown 5, così da riportarla in scena nonostante la nuova interprete.

In circostanze normali, la regola di The Crown è che l’intero cast cambia ogni due stagioni, ma Emma è stata eccezionale come Lady Di. Quindi, sebbene Elizabeth assumerà il ruolo, stanno esaminando in quali modi potrà apparire, anche se nei flashback della sua giovinezza.

L’attrice avrebbe dunque ottenuto una promozione conquistata sul campo grazie alla sua magistrale interpretazione in The Crown 4 (qui la nostra recensione), incredibilmente aderente alla realtà e decisamente sorprendente considerata la sua giovane età e la scarsa esperienza: un’esordiente che si è rivelata fenomenale nei panni di un’ingenua, emotiva e sofferente Lady D. alle prese col matrimonio più triste della storia della monarchia.

















Contattato dal Mirror per una conferma in merito, Netflix ha rifiutato di commentare la notizia della presenza di Emma Corrin in The Crown 5, senza confermare né smentire l’indiscrezione. Ma l’ipotesi è più che plausibile, visto che non è certo la prima volta che un attore protagonista delle stagioni precedenti viene reclutato nuovamente nel corso della serie nonostante il rinnovo dell’intero cast. Ad esempio, nell’ultima stagione Claire Foy ha ripreso il suo ruolo di Elisabetta II interpretato magistralmente nelle prime due stagioni, con un breve cameo in cui interpreta il celebre discorso al Commonwealth del 1947, apparendo all’inizio dell’ottavo episodio. Lo stesso è accaduto con John Lithgow, apparso nei panni di Winston Churchill nel finale della terza stagione per interpretare la sua morte. E anche l’interprete di Re Giorgio VI, lo straordinario Jared Harris di Chernobyl, è apparso nella seconda stagione in un flashback nonostante la morte del personaggio all’inizio della prima. Inoltre, lo stesso Peter Morgan ha suggerito che troverà un modo per riportare l’attuale protagonista Olivia Colman nei panni della Regina nella prossima stagione, quando a sostituirla nel ruolo di Elisabetta II sarà Imelda Staunton.