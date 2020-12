Mara Venier lascia Domenica In. Quella che sta conducendo sarà l’ultima stagione dello storico contenitore della domenica di Rai1, del quale ha ripreso le redini solo da qualche anno.

La notizia della sua decisione di lasciare la conduzione non è un’ultim’ora e già si sono fatti i primi nomi di colei – o colui – che potrebbe prendere il suo posto alla guida del programma. A dare alcuni suggerimenti è stato suo marito Nicola Carraro, che ha fatto i nomi di Antonella Clerici, Caterina Balivo ed Elenora Daniele.

La sua conduttrice preferita sembra essere Antonella Clerici, che definisce “una come Mara”, mentre la Daniele sarebbe adatta poiché si tratta di una professionista con una grossa gavetta alle spalle. A queste si aggiunge Caterina Balivo ma anche Alberto Matano e Pierluigi Diaco: “Un po’ più anarchico, ma è una persona intelligente ha un gran cuore e una grande sensibilità“.

In lizza ci sarebbe anche Carlo Conti, che già in autunno aveva vestito i panni del padrone di casa per un’intervista a Mara Venier. Nicola Carraro sembra non avere dubbi in merito: “Carlo Conti è impegnato nelle prime serate”.

Niente da fare per Francesca Fialdini e Maria Teresa Ruta, che non rientrano nell’elenco del marito di Mara Venier che ha affermato deciso: “Tutti gli altri non mi piacciono”.

Il nome del conduttore che succederà a Mara Venier è ancora da decidere e la strada per stabilirne l’eredità televisiva è lunga. La conduttrice veneta era appena tornata alla guida del programma dopo molti anni di lontananza dalla Rai e alcune esperienze in Mediaset con Maria De Filippi.

In queste ultime edizioni, Mara Venier ha riscoperto il valore delle interviste a tu per tu, che ha inserito per l’intera durata del programma. Di recente, è tornata anche a intervistare Renato Zero, che le ha raccontato i particolari del cofanetto che ha pubblicato per il suo 70° compleanno.