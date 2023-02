È stata allestita in Campidoglio la camera ardente per Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore spentosi a Roma venerdì 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni. Per porgere l’ultimo saluto al volto del Maurizio Costanzo Show arrivano i suoi colleghi e le personalità del mondo dello spettacolo.

Maria De Filippi e il sindaco Gualtieri sorvegliano il feretro, con una foto del grande assente che osserva chiunque si avvicini per porgergli l’ultimo saluto. Mara Venier e Pierluigi Diaco arrivano alla Sala della Promoteca con gli occhiali scuri per nascondere gli occhi gonfi dal dolore, e faticano a nascondere le lacrime.

“Un alleato, un maestro, un papà”, con queste parole Diaco ricorda Maurizio Costanzo, omaggiato anche dall’ex prima cittadina Virginia Raggi che ai giornalisti assiepati all’esterno della camera ardente dice: “Da lui ho avuto un insegnamento di vita e umano”.

Parole di encomio anche dall’attuale sindaco Roberto Gualtieri, che ricorda il conduttore e giornalista come “una persona a cui tutti quanti dobbiamo molto”. Non mancano Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, che aveva addirittura officiato le nozze tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi quando ricopriva la carica di sindaco della Capitale.

Non manca l’attore Valerio Mastandrea, anch’egli passato per il Teatro Parioli in gioventù, che si presenta con una rosa. Un “grazie” simbolico e profondo.

Tra i vip che sfilano al cospetto del feretro non manca Rosario Fiorello, con la moglie Susanna. Fiorello, che con Costanzo portò in scena un insolito rap al quale il giornalista si prestò divertito, sosta per diversi istanti di fronte alla bara del grande assente e vi poggia sopra le mani. Un gesto di amicizia e rispetto.

In seguito abbraccia la famiglia di Costanzo, che in queste ore sta ricevendo tutto l’affetto di amici e colleghi. I funerali si terranno lunedì 27 febbraio in piazza del Popolo, a Roma, presso la Chiesa degli Artisti alle ore 17.

Continua a leggere su optimagazine.com