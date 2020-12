Renato Zero pubblica il video di Come Non Amarti, brano presente nel secondo volume di Zerosettanta. Il primo singolo estratto dal disco era stato L’Amore Sublime, del quale è già presente in videoclip.

Il contributo dedicato al brano del secondo volume di Zerosettanta è stato anticipato durante l’ultima ospitata dell’artista a Domenica In, nella quale si è raccontato all’amica Mara Venier che ha ripercorso tutti i tratti più emozionanti della sua carriera.

Il nuovo brano scelto da Renato Zero è preso dal volume in cui l’amore è il filo conduttore di tutto il racconto, così com’era accaduto per il primo singolo portato in radio prima del rilascio del volume. Ecco le parole che l’artista ha impiegato per spiegare il significato del brano:

“Esiste un modo per rinunciare a un amore, anche quando quell’amore è nutrimento per la propria anima? Su un arrangiamento potente e maestoso, Zero mette al centro del suo racconto un uomo in conflitto con sé stesso, diviso tra il dolore causato da un abbandono e il desiderio di condividere ancora una notte proprio con chi l’ha abbandonato. Le immagini si fanno sempre più nitide e a fuoco mentre si ascolta il crescendo del pezzo, che si apre nel ritornello”.

Il viaggio di Zerosettanta era iniziato con la pubblicazione di L’Angelo Ferito, che era stato scelto come primo singolo per la presentazione del box celebrativo per i suoi 70 anni. Il percorso è continuato con L’Amore Sublime e C’è, che ha estratto dal primo volume.

Per il momento, non ci sono speranze che questo lavoro possa essere presentato attraverso un live, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria. L’artista aveva anche specificato di non avere intenzione di proporre degli spettacoli in formato ridotto, quando erano consentiti, per non scontentare una grossa fetta del suo pubblico. Il suo ultimo concerto, a supporto di Zero Il Folle, si è tenuto al Palazzo Dello Sport di Roma.

Testo di Come Non Amarti di Renato Zero