Mara Venier furiosa chiama a La Vita in Diretta per mettere sull’attenti uno degli ospiti dell’amico Alberto Matano, ma cosa è successo? Sembrava un pomeriggio tranquillo da passare davanti alla tv sentendo parlare ancora della scomparsa Gina Lollobrigida e della sua vita quando all’improvviso qualcosa è cambiato, ma cosa?

A far infuriare una spettatrice di tutto riguardo è stata una delle ospiti di Alberto Matano a La Vita in Diretta e, in particolare, la contessa Marisela Federici. Mara Venier ha deciso di chiamare in diretta e scagliarsi contro la contessa proprio in merito alla vita di Gina Lollobrigida, a poche ore dai funerali celebrati a Roma. A finire sotto la lente di Alberto Matano e dei suoi ospiti sono stati gli ultimi anni della Diva e il particolare legame con Andrea Piazzolla.

Mara Venier telefona a #lavitaindiretta e si scaglia contro Marisela Federici: "Mi fa orrore il tuo cinismo. Che ne sai di dolore e sofferenza, che stai sempre in villa a fare le feste?" pic.twitter.com/Cemj4iPqO5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2023

Giovanna Ralli e Pino Strabioli concordano sul fatto che la sua sia stata una presenza positiva per la Lollo ma per la Contessa non è così, anzi. Marisela Federici ha parlato di “situazione tragicomica”, mostrandosi scettica nei confronti dell’interesse di Andrea Piazzolla fino a quando Mara Venier non è intervenuta in diretta sottolineando la sua vicinanza alla Diva non solo per la loro amicizia ma anche per le interviste che spesso l’attrice ha rilasciato a Domenica In: “Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici che ha parlato di situazione tragicomica perché di comico in questa storia non c’è niente, forse fa ridere solo te ma di sicuro non fa ridere le persone che hanno voluto bene a Gina e che hanno vissuto il dolore”. A quel punto la Federici, non contenta, ha subito rilanciato: “Sì ma non piangere adesso”.

La risposta della conduttrice è arrivata subito: “Non piango manco per niente, mi fa orrore il tuo cinismo”. E l’ospite di Matano ha concluso: “Ti ringrazio per l’orrore, ma ognuno ha un modo di vedere la verità… non capisco perché ti devi agitare così tanto. Stare vicina a una persona è diverso da avere una persona in Tv. io ero vicina a te alle cene in cui Gina ti raccontava la sua intimità”. Ma a quel punto la Venier e non ci sta salutando tutti e interrompendo la chiamata.