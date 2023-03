La denuncia di Mara Venier a Mediaset non è un Pesce d’Aprile? I fan se lo chiedono in queste ore perché nessuno avrebbe mai immaginato che il caso delle offese social andasse a finire così, con una possibile denuncia sporta proprio da Mara Venier nella giornata di oggi. Con una serie di foto postate nelle storie di Instagram, la conduttrice ha fatto sapere di non aver ancora chiuso il caso delle offese social e di volerci vedere chiaro tanto da sporgere denuncia presso i Carabinieri in attesa di scuse anche private.

Ma cosa è successo di preciso? Tutto è iniziato quando Barbara D’Urso è intervenuta a Domenica In, diretto competitor di Verissimo. A quel punto dall’account ufficiale QuiMediaset è arrivato un commento offensivo e lesivo ai danni delle due conduttrici al grido di: “Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy”.

Proprio a questa Silvy Mara Venier si riferisce in queste storie pubblicando le foto con i Carabinieri che ha voluto ringraziare nonostante le scuse arrivate da casa Mediaset. Proprio sul profilo QuiMediaset subito dopo si leggeva:

“Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”.

Ecco il messaggio social:

Mara Venier non ha apprezzato e non ha creduto alla versione ufficiale di casa Mediaset e, vogliosa di vederci chiaro, ha deciso di denunciare l’accaduto al grido di “Aspettando scuse anche private” e poi: “Salutame a Silvy”.