La gaffe di Mara Venier con Rocco Hunt a Domenica In coinvolge anche Ana Mena e la vita privata del cantante napoletano. Ospite di Domenica In per la presentazione di A Un Passo Dalla Luna, con Ana Mena, Rocco Hunt è stato protagonista involontario dell’ennesima gaffe di Mara Venier in diretta su Rai1.

La “zia” Mara non ha potuto fare a meno di notare la sintonia tra Rocco Hunt e Ana Mena che tuttavia sono semplicemente colleghi, artefici di un featuring che ha dominato le classifiche la scorsa estate.

Solo ed esclusivamente per motivi lavorativi, Rocco Hunt e Ana Mena si sono trovati a trascorrere insieme più tempo del solito. Tra i due, però, non c’è alcun legame di altra natura anche perché Rocco Hunt è felicemente sposato e ha un figlio!

Questo dettaglio della vita privata del rapper deve essere sfuggito a Mara Venier che, a Domenica In, commenta apertamente la sintonia tra i due cantanti con estrema naturalezza.

“Ma quanto siete carini!”, esclama Mara Venier. Rocco Hunt non se la tiene di certo e replica immediatamente alle parole della conduttrice, smentendo sul nascere ogni improbabile voce su eventuali legami, di fatto inesistenti. “Ma io sono sposato e ho anche un figlio”, risponde il cantante campano che nel 2017 è felicemente papà di Giovanni, il figlio avuto con Ada.

A Un Passo Dalla Luna è stato incoronato tra i tormentoni dell’estate 2020. Dal suo rilascio, a luglio, ha conquistato sempre di più il pubblico fino ad imporsi nei mesi più caldi dell’anno. Il suo successo, in continua ascesa, ha varcato anche i confini nazionali e nel mese di agosto è stato comunicato l’imminente rilascio di una versione in lingua spagnola per il mercato estero.