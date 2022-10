Durante l’intervista a Loredana Lecciso c’è stato spazio per una rivelazione di Mara Venier su Romina Power. I tre nomi – Lecciso, Power, Al Bano – sono inevitabilmente legati quando almeno uno dei personaggi viene invitato per le ospitate in TV. Nella giornata di ieri, domenica 2 ottobre, a Domenica In è accaduto di nuovo.

La showgirl, ospite del format condotto da Mara Venier, si approssimava a raccontare quel momento in cui ha conosciuto il cantautore di Cellino San Marco e la conduttrice, per mettere le mani avanti, ha interrotto momentaneamente la Lecciso per fare una precisazione.

Parlare di Romina Power, o almeno fare il nome, sarebbe stato inevitabile, ma la conduttrice ha messo le mani avanti: “Non nominiamo perché ci querelano“. Loredana Lecciso è apparsa interdetta e ha chiesto: “Ma l’ex moglie?” e Mara Venier ha subito tamponato: “Non si nomina proprio, per adesso”. Per rompere l’imbarazzo, quindi, la conduttrice ha precisato.

“Però preferisco non nominare Romina, perché – posso dirlo pubblicamente – siamo stati diffidati dal fare il nome di Romina, per cui cercheremo di evitare. Tranquilla, Romina, e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara!”.

Le ipotesi non mancano, come chi sostiene che l’ospitata della Lecciso a Domenica In sia un contraccolpo delle recenti interviste di Romina Power e Al Bano – in due puntate diverse – a Verissimo, ma c’è chi lamenta: “Mi sono perso qualcosa?”. Come ricorda TvBlog, l’ultima apparizione di Romina a Domenica In risale al 2021, e da quel momento regna il silenzio.

Soprattutto, la chiusura usata da Mara Venier – “Tanti auguri che è il tuo compleanno, cara” – secondo molti sarebbe un’invettiva nascosta. Per il momento nessuna delle parti interessate ha commentato le affermazioni di Mara Venier su Romina Power, né la stessa conduttrice ha approfondito sui social.

