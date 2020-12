La fruttuosa collaborazione creativa tra Scott Frank, cocreatore de La Regina degli Scacchi, e Anya Taylor-Joy, protagonista della serie Netflix e dell’intero panorama dello streaming attuale, è destinata a proseguire. La speranza, per entrambi, è che il successo inatteso e universale della miniserie possa essere di buon auspicio per il nuovo impegno condiviso, di cui lo stesso Frank ha rivelato i primi dettagli nel corso di un’intervista rilasciata al podcast The Watch.

Quel che è emerso è che Frank è al lavoro sull’adattamento di Una Risata nel Buio, romanzo di Vladimir Nabokov pubblicato nel 1932, nel quale è previsto il coinvolgimento di Anya Taylor-Joy come interprete protagonista. Il cocreatore de La Regina degli Scacchi ne ha parlato come di una lettera d’amore ai film, ne farò un film noir e un film dentro al film. E si tratta di un thriller davvero indecente e meraviglioso.

La storia narrata nel romanzo è quella di Albert Albinus, un critico d’arte di mezza età che sente crescere in sé un interesse morboso per Margot Peters, aspirante attrice e modella diciassettenne. I due stringono una relazione di codipendenza grazie anche alla complicità di Axel Rex, vecchia fiamma di Margot, alla quale si riavvicina per sfruttare Albert a proprio uso e consumo. Parte di questo materiale narrativo è inoltre alla base del ben più celebrato Lolita.

Questo adattamento di Una Risata nel Buio torna a far riflettere sulle difficoltà che il cinema e la televisione hanno sempre avuto nel traslare sullo schermo la voce di Nabokov. L’unica eccezione, secondo la critica, è la Lolita cinematografica di Stanley Kubrik, di cui è stato lo stesso Nabokov a elaborare la sceneggiatura. Il solo adattamento televisivo di Una Risata nel Buio, invece, risale al 1997 ed è opera di Adriane Lyne.

Durante l’intervista Scott Frank ha rivelato di essere impegnato anche in un altro adattamento, ispirato questa volta ai romanzi dello scrittore hardboiled Dashiell Hammett. La star coinvolta sarebbe Clive Owen, ingaggiato per interpretare una versione più anziana del personaggio di Sam Spade, visto in film come Il Falcone Maltese. E se facessi [qualcosa su] Sam Spade in una fase avanzata della sua vita, quando ha sessant’anni? Ora vive nel Sud della Francia, il passato bussa al suo presente e lo ritrova in questa cittadina. Sarà una serie in sei episodi con Clive Owen, ha rivelato Frank.

Entrambi i progetti sono ancora in fase embrionale. Per il momento Scott Frank, e più ancora la sorprendente Anya Taylor-Joy, si godono la stagione di gloria de La Regina degli Scacchi, che sarebbe dovuta essere un film di Heath Ledger e ha trovato invece la sua via al cuore del pubblico di Netflix grazie a una miniserie tra le migliori di un anno già ricco di splendidi successi.