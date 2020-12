Il 2020 è l’anno di Anya Taylor-Joy. Attrice in ascesa, dopo il lungometraggio Emma e il cinecomic New Mutants, la star festeggia il successo de La Regina degli Scacchi di Netflix. Basata sul romanzo di Walter Trevis, la miniserie è diventata in breve tempo uno dei prodotti più amati e richiesti dagli utenti. La storia segue gli alti e bassi di una ragazza prodigio degli scacchi, Beth Harmon, che lotta per diventare la più brava nel gioco e allo stesso tempo combatte i suoi demoni personali.

Nata a Miami, cresciuta a Buenos Aires, Anya Taylor-Joy ha imparato a parlare correttamente l’inglese grazie a Harry Potter. Perciò quando ha scoperto che avrebbe lavorato con uno degli attori della saga cinematografica, la sua reazione è stata impagabile.

Si tratta di Harry Melling, che ne La Regina degli Scacchi interpreta l’ex avversario e poi amico di Beth, Harry Beltik. Al grande pubblico è meglio conosciuto per il ruolo dell’odioso e viziato cugino di Harry, Dudley Dursley, che ha ricoperto per tutti i film della saga.

In un’intervista video all’Ellen Degeneres Show, l’attrice ha raccontato di essere rimasta sbalordita dall’incontro con Melling, ma di aver aspettato il momento giusto prima di rivelargli di essere una grande fan di Harry Potter:

Ho calcolato tutto alla perfezione, il che vuol dire: non gliel’ho detto nei primi dieci minuti, ma neanche dopo quel lasso di tempo. Devo togliermi il pensiero, altrimenti le cose diventano strane e sembra quasi tu stia nascondendo qualcosa.

Prima della miniserie Netflix, la star non sapeva giocare a scacchi. “Sapevo solo che c’era una scacchiera e dei pedoni”. Adesso, invece, non può più farne a meno e ne ha comprata una enorme che tiene in casa. “Ho un bellissimo set e sarebbe un peccato non usarlo. Non vedo l’ora di giocarci per Natale.” L’unico problema, come ha ammesso divertita, è riuscire a portarla in giro “senza essere riconosciuta come la ragazza che recita in quella serie sugli scacchi.”

Lo show ha spopolato ovunque: infatti è boom di vendita di scacchiere, e molte persone hanno iniziato a giocare imitando le mosse di Beth Harmon. Al momento Netflix non ha confermato una seconda stagione della serie. La star, invece, sarà impegnata in un progetto benefico per la BBC dove vestirà i panni di Cenerentola per una rivisitazione moderna e ironica della celebre fiaba.

Ecco il video dell’intervista di Anya al programma di Ellen: