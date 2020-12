Continua il periodo d’oro di Anya Taylor-Joy. La giovane protagonista de La regina degli scacchi, serie Netflix che in breve tempo ha messo d’accordo pubblico e critica, parteciperà a un progetto virtuale insieme ad altre star d’eccezione,

Anya Taylor-Joy, che prima di interpretare Beth Harmon nello show Netflix si era fatta conoscere al pubblico grazie all’horror The Witch, si trasforma in Cenerentola per una versione ironica della celebre fiaba. Ad affiancarla ci saranno due attrici di The Crown, ovvero il Premio Oscar Olivia Colman e Helena Bonham Carter. La prima interpreterà la Fata Madrina, mentre la seconda pare vestirà i panni della matrigna di Cenerentola.

Promossa dall’associazione benefica Comic Relief, il progetto è completamente virtuale e vedrà le attrici recitare sedute comodamente dal proprio salottino di casa, il tutto per rispettare le norme di sicurezza anti-Covid. Lo spettacolo è stato scritto dagli sceneggiatori di commedie, i fratelli Brothers, sulla base di una sceneggiatura originale dello scrittore comico Ben Crocker. L’artista Quentin Blake, che ha illustrato le storie di Roald Dahl, ha creato una gamma di illustrazioni originali disegnate a mano che daranno vita allo show, trasmesso sulla BBC Two il 24 dicembre.

Gli altri membri del cast includono Tom Hollander e Guz Khan rispettivamente nella parte del Barone Hardup e Buttons. Alle star Daisy May e Charlie Cooper invece spetterà il ruolo delle sorellastre di Cenerentola. Scritto dai Fratelli Dawson, e basato sulla sceneggiatura originale di Ben Crocker, Cinderella: A Comic Relief Pantomime for Christmas è descritto come “una rivisitazione ironica di un classico senza tempo”.

Anya Taylor-Joy, Olivia Colman and Helena Bonham-Carter will star in a socially distanced, virtual staging of pantomime classic Cinderella for BBC Two, with Richard Curtis executive producing.



(https://t.co/J9wHMGYvNM) pic.twitter.com/svc8HYPPI0 — Film Updates (@FilmUpdates) December 3, 2020

Nel corso della messa in onda, gli spettatori avranno l’opportunità di donare a Comic Relief, e il ricavato sarà devoluto ad organizzazioni benefiche che aiutano le persone bisognose, con gravi disturbi mentali, o che si sentono sole e lontani da tutti, soprattutto in questo periodo difficile caratterizzato dal Covid-19 che impedisce di stare insieme ai propri cari durante il Natale. La Comic Relief è un’associazione inglese creata dallo sceneggiatore e regista Richard Curtis e dal comico Lenny Henry che attraverso i suoi progetti si propone di raccogliere fondi a scopo benefico.

La BBC ha promesso al pubblico che interverranno anche altre star del cinema, tra cui una “persona incredibilmente famosa che indossa un costume da cavallo incredibilmente poco convincente”.