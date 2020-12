Christopher Nolan si è scagliato contro la decisione di Warner Bros, che distribuirà tutti i film in uscita nel 2021 contemporaneamente su HBO Max e in sala cinematografica. Il regista, che da molti anni collabora con la casa di produzione cinematografica, ha utilizzato delle parole durissime nei confronti del nuovo modello distributivo.

Pochi giorni fa, Warner Bros ha ufficializzato una scelta rivoluzionaria: tutti i film del 2021 usciranno sia in streaming che al cinema, almeno nel mercato statunitense. I film saranno disponibili su HBO Max per un mese, per poi essere proiettati esclusivamente sul grande schermo. Una scelta che ha fatto molto discutere: alcuni lo vedono come un valido modo per distribuire le pellicole durante l’emergenza COVID-19, mentre altri hanno prontamente deciso di opporsi. Christopher Nolan fa parte del secondo schieramento.

Christopher Nolan critica la mossa di Warner Bros

Nolan – conosciuto in particolare per Dunkirk, Interstellar, Inception e Il Cavaliere Oscuro – è stato uno dei pochi registi che, durante il 2020, ha avuto l’opportunità di portare un film – ovvero Tenet (distribuito da Warner Bros.) – al cinema. Il cineasta, come riportato da The Hollywood Reporter, ha esternato il proprio dissenso riguardo alla decisione di Warner Bros, dicendo:

Alcune tra le star cinematografiche più importanti e delle menti più grosse della nostra industria sono andate a dormire pensando di lavorare per il migliore studio cinematografico e si sono svegliate scoprendo di lavorare per il peggiore servizio streaming.

Parole durissime, che ci fanno immediatamente comprendere il punto di vista di Christopher Nolan. Il regista ha inoltre sottolineato che, a parer suo, questa scelta “non ha alcun senso economico“. Durante un’intervista rilasciata a ET, Nolan ha dichiarato:

Non lo hanno detto a nessuno. Per la stagione cinematografica del 2021 hanno alcuni dei migliori registi e alcune delle più grandi star al mondo, che in alcuni casi hanno lavorato per anni a progetti a cui tengono tanto e che sono destinati all’esperienza sul grande schermo, per arrivare al pubblico più vasto possibile. E adesso li stanno usando come articoli a prezzi scontati per un servizio streaming alle prime armi senza alcuna consultazione.

Il punto di vista di Steven Soderbergh

Il regista premio Oscar Steven Soderbergh, conosciuto per Ocean’S Eleven – Fate Il Vostro Gioco, Contagion e La Truffa Dei Logan, è invece d’accordo con la decisione di Warner Bros. Il cineasta, come riporta Collider, ha dichiarato:

Anche con un vaccino, il business cinematografico non sarà abbastanza solido nel 2021 da giustificare l’investimento necessario per permettere a un film di approdare alla grande distribuzione. Non esiste uno scenario in cui un cinema pieno al 50% sia un paradigma praticabile per far uscire un film. Ma questo cambierà. Raggiungeremo un punto in cui chiunque voglia andare a vedere un film si sentirà sicuro di recarsi in sala cinematografica.

Due punti di vista diametralmente opposti, che riflettono tuttavia il particolare periodo che l’intera industria cinematografica sta attualmente vivendo.