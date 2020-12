Warner Bros ha compiuto una scelta rivoluzionaria: i film, durante il 2021, usciranno in contemporanea sia nelle sale cinematografiche che in streaming su HBO Max, piattaforma attualmente disponibile negli USA. Una decisione che accompagnerà quindi gli appassionati di cinema statunitensi almeno per tutto il 2021. Al momento non è confermato che questa tipologia di distribuzione proseguirà anche dopo l’emergenza sanitaria.

Il pubblico statunitense si troverà davanti a questo modello di distribuzione già durante le prossime settimane. Wonder Woman 1984, negli USA, arriverà contemporaneamente sia sul grande schermo che su HBO Max il 25 dicembre, mentre in Italia uscirà durante il mese di gennaio del 2021 nelle sale cinematografiche.

La protagonista di Wonder Woman 1984.

Tuttavia, la nuova avventura della supereroina dell’Universo DC sarà disponibile nella piattaforma di streaming solo per un mese, per poi essere proiettata esclusivamente nelle sale cinematografiche. Warner Bros potrebbe compiere la medesima scelta anche per i film in arrivo durante il 2021.

I film Warner Bros in arrivo al cinema e in streaming nel 2021

I film Warner Bros che saranno distribuiti sia al cinema che in streaming durante il 2021 sono i seguenti:

The Little Things;

Judas and the Black Messiah;

Tom & Jerry;

Godzilla vs. Kong;

Mortal Kombat;

Those Who Wish Me Dead;

The Conjuring: The Devil Made Me Do It;

In The Heights – Sognando a New York;

Space Jam: A New Legacy;

The Suicide Squad;

Reminiscence;

Malignant;

Dune;

The Many Saints of Newark;

King Richard;

Cry Macho;

Matrix 4.

Una lunga lista in cui sono presenti dei film molto attesi dal pubblico. In particolare, troviamo The Suicide Squad (il cinecomic diretto da James Gunn), Matrix 4 (l’atteso nuovo capitolo della saga cinematografica con Keanu Reeves) e Dune (film fantascientifico diretto da Denis Villeneuve). Molti dei film presenti, tra cui il già citato Dune, sono stati precedentemente rinviati a causa del COVID-19.

Zendaya nel film Dune.

Warner Bros – in un comunicato – ha comunque sottolineato che questo modello è strettamente legato alla pandemia in corso. Questo farebbe intuire che la distribuzione ibrida potrebbe interessare solo i lungometraggi Warner Bros in arrivo durante il 2021. Cosa accadrà dopo questa rivoluzione?