Dall’annuncio della serie televisiva di Harry Potter, da parte di Warner Bros e del servizio di streaming Max. Oggi, come riferisce il sito web statunitense Deadline, i lavori per la serie ispirata ai libri di J. K. Rowling, che sarà produttrice esecutiva, sono ancora in fase di sviluppo, ma si apprestano a entrare nella fase decisiva.

La serie è prodotta da Warner Bros Television e Brontë Film and TV, società che fa capo all’agente dell’autrice dei romanzi su Potter, Neil Blair. Come produttori esecutivi sono stati designati Ruth Kenley-Letts e David Heyman, gli stessi che avevano lavorato alla produzione dei film

Sono infatti in corso le ricerche per il team di sceneggiatura. Secondo rumors i favoriti per scrivere l’adattamento televisivo delle storie di Potter e degli altri piccoli maghi di Hogwarts sono:

Martha Hillier (la serie BBC The Last Kingdom)

Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters)

Tom Moran (The Devil’s Hour)

Michael Lesslie (Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente)

Non è da escludere, comunque, che il nome dello sceneggiatore possa essere uno non incluso in questa rosa di papabili.

La serie dovrebbe garantire ai fan dei libri di J. K. Rowling una trama più fedele alla storia originale, dedicando una stagione per ciascuno dei volumi della saga. Novità previste per quanto riguarda il cast che, rispetto ai film, sarà scelto tenendo in considerazione le diversità. In particolare il ruolo di Hermione Granger potrebbe essere affidato a un’attrice nera.

