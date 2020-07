Inception: il capolavoro di Christopher Nolan compie 10 anni

Sono passati 10 anni da quando Inception arrivò per la prima volta sul grande schermo. Una pellicola che spinge il pubblico a riflettere sul funzionamento della psiche senza trascurare l’azione. Il capolavoro di Christopher Nolan è riuscito a guadagnare al botteghino circa 825 milioni di dollari, oltre a portarsi a casa 4 Premi Oscar e ottenere un posto nella storia del cinema.

Il protagonista di questo moderno viaggio nella psiche è Dom Cobb. L’uomo, che negli Stati Uniti d’America è ricercato per omicidio, possiede un’abilità molto particolare: entrare nei sogni delle persone per prelevare segreti e ricordi. Un giorno viene contattato da Saito, un ricco industriale, che gli offre un lavoro: entrare nella mente di un uomo e insediare una nuova idea. In cambio di questo lavoro, Saito consentirà a Cobb di tornare negli USA, così da poter incontrare nuovamente i propri figli. La vittima di questa operazione è Robert Fischer Jr., un uomo che, dopo la morte del padre, ha ereditato una società. Il protagonista, insieme al suo team, dovrà riuscire a convincere Robert a smontare l’impero creato dal genitore.

Nolan regala agli appassionati un nuovo film in cui è difficile riconoscere apparenza e realtà e, anche dopo aver concluso la visione, gli spettatori avranno ancora non pochi dubbi. Le tematiche trattate dal cineasta – che presto tornerà sul grande schermo con Tenet – in questo progetto sono le complesse dinamiche della psiche.

Il ricco cast è composto, tra gli altri, anche da Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, Tom Hardy e Michael Caine. Inception arrivò nelle sale cinematografiche statunitensi durante il mese di luglio del 2010, conquistando pubblico e critica.

I fan ricordano Inception

In occasione di questo anniversario speciale, gli appassionati di tutto il mondo hanno deciso di ricordare questo indimenticabile film condividendo sui social le loro scene preferite, le incredibili architetture create nei sogni dei personaggi e alcuni “dietro le quinte”. Qual è la vostra scena preferita?