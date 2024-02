Il ritorno di Harry Potter sullo schermo si avvicina. Questa volta però non sarà al cinema, ma in televisione, più precisamente sul canale streaming della Warner Max.



La notizia che di sicuro renderà felici gli appassionati della saga ispirata ai romanzi di J.K. Rowland, in trepidante attesa di dettagli sulla data, anche orientativa, di uscita della serie, l’ha data il Ceo di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, durante una discussione con gli azionisti riguardo i risultati dell’azienda nell’ultimo trimestre del 2023.

Ebbene, Zaslav ha annunciato che la serie televisiva su Harry Potter debutterà nel 2026 con la prima di sette stagioni, ciascuna delle quali ripercorrerà le vicende di un capitolo dell’epopea di Hogwarth.

La creatrice di Harry Potter, la scrittrice J.K. Rowland, con il suo team, collaborerà alla creazione della serie che, se tutto andrà come da programma, sarà distribuita a 15 anni esatti dall’uscita dell’ultimo film con Warner Bros. Pictures, nelle sale nel 2011.

