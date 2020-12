Il Capodanno di Rai1 è confermato, ma non dall’Acciaieria di Terni. Nelle ore scorse, era arrivata la notizia dello stop al concerto dell’ultimo dell’anno, ma Viale Mazzini ha già rimediato all’inconveniente, scegliendo una nuova location per lo show.

Amadeus torna alla guida di L’Anno Che Verrà, in quest’edizione trasmesso dallo studio Frizzi-5 di Roma (ex Dear). La prima anticipazione è fornita da TvBlog, che ha così fugato i dubbi sulla programmazione Rai del giorno di San Silvestro.

L’ultimo DPCM aveva infatti impedito che lo show fosse trasmesso da Terni, ragione per la quale si è dovuti ricorrere a una soluzione alternativa per garantire lo spettacolo dell’ultimo dell’anno che per la prima volta si terrà a Roma.

Le linee guida dell’organizzazione non sono ancora chiare, compresa la modalità di ingresso e la gestione degli ospiti. Difficile la presenza del pubblico, già eliminata in queste nuove messe in onda programmate per i giorni successivi alle nuove restrizioni imposte dal Governo.

Rimane invece confermata la scelta di Canale5, che ha deciso di sospendere il Capodanno di Federica Panicucci per lasciare spazio a una puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini. Il conduttore e i suoi vipponi saluteranno, quindi, il 2020 con una puntata del tutto speciale.

Nel 2021, Amadeus tornerà anche alla guida del Festival di Sanremo per il suo secondo anno consecutivo. Ancora da scoprire i nomi dei Big, che saranno annunciati nel corso della serata del 17 dicembre insieme alle Nuove Proposte, alle quali si aggiungeranno gli artisti di Area Sanremo.

Già un anno fa, L’Anno Che Verrà era stato l’anticamera del Festival di Sanremo condotto da Amadeus con la partecipazione di Fiorello e quella di Tiziano Ferro in ogni serata. Cristiano Malgioglio aveva infatti anticipato il brano che aveva scritto per Al Bano e Romina, che avevano portato sul palco dell’Ariston come super ospiti.