Tiziano Ferro canta Margherita di Riccardo Cocciante ma specifica che non si tratterà del nuovo singolo. L’artista di Latina ha così voluto fare un regalo ai tanti fan che lo seguono sui social.

Il brano è presente nella tracklist del suo primo album di cover, Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri, dal quale ha già estratto i singoli Rimmel e E Ti Vengo A Cercare di Franco Battiato.

Il nuovo singolo estratto dall’album di cover di Tiziano Ferro dovrebbe arrivare a breve ma adesso siamo certi che non si tratterà di Margherita di Riccardo Cocciante.

Margherita fa parte del singolo a 45 giri del 1976 ed estratto da Concerto Per Margherita. Il disco è stato pubblicato su etichetta e rimasto in vetta alle classifiche per 10 settimane. Il testo di Margherita è scritto da Riccardo Cocciante e Marco Luberti, che ne è anche il produttore. Margherita esiste anche in una versione francese (Marguerite) e in spagnolo (Margarita).

Il testo del brano che Tiziano Ferro non poteva non inserire nel suo disco di cover è emerso da una delle partiture di Concerto Per Margherita, al quale mancava ancora il testo. Marco Luberti scrisse di getto tutto il testo del brano, dopo che aveva sognato l’incipit, “Io non posso stare fermo con le mani nelle mani”.

Negli anni, Margherita è stata spesso oggetto di cover ed è stato anche Tiziano Ferro a non poterla escludere dalla lista dei brani che ha scelto per il suo primo album di cover che ha pubblicato il 6 novembre scorso dopo il lancio di Rimmel di Francesco De Gregori.

I brani scelti per l’album di cover suoneranno nei concerti che si terranno negli stadi nel 2021. La conferma dei concerti è legata all’andamento della pandemia. Tutti i live erano stati organizzati per il 2020 e a supporto di Accetto Miracoli, ma l’emergenza sanitaria ha imposto il rinvio di tutti gli spettacoli.