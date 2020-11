I concerti di Natale e Capodanno su Canale5 sono confermati. Alla conduzione dei due contenitori delle feste concessi da Mediaset ci sarà Federica Panicucci, saldamente alla guida di Mattino Cinque con grande successo.

La storica conduttrice del programma mattutino sarà quindi in onda dall’aula Paolo VI in Vaticano per il Concerto di Natale, nel quale si alternano alcuni dei maggiori artisti italiani e internazionali, mentre il 31 dicembre sarà alla guida di Capodanno In Musica.

Ci sarà da capire quali siano le misure da intraprendere per organizzare i due eventi in sicurezza. Remota la possibilità che possa esservi la presenza del pubblico, con tutto il resto della manifestazione che sarà messa in piedi nel rispetto delle normative anti-Covid.

Stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog, sembra che Capodanno In Musica possa andare in onda dal Centro di produzione Mediaset. Era infatti impensabile che il concerto potesse andare in onda da una delle grandi piazze italiane, con il blocco di tutti gli eventi ancora attivo.

Federica Panicucci è stata alla guida del concerto di Capodanno in questi ultimi anni, che era stato trasmesso dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Possibilità impraticabile anche questa, dal momento che sarebbe impossibile non creare assembramenti in uno spazio sebbene ampio.

Il benvenuto al nuovo anno sarà quindi speciale ma con le dovute cautele per contenere il contagio. Torna anche il concerto di Natale, storicamente trasmesso dal Vaticano e alla presenza di numerosi ospiti.

Intanto, continua il fermo di tutti gli eventi che possano generare assembramento, con i concerti di tutte le portate che sono fermi a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Si attende una frenata, seppur minima, della pandemia che non sembra voler rallentare. Le disposizioni presenti sul DPCM emanato dal Governo saranno valide fino al 3 dicembre, data per la quale si attende una nuova disposizione da parte dell’esecutivo.