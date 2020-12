Grande Fratello Vip 2020 raddoppia ancora e dopo una pausa di una settimana, Mediaset ha deciso bene di sfruttare al massimo i vipponi in casa soprattutto alla luce del flop de Il Silenzio dell’Acqua 2 che ha fatto male al venerdì e ancora peggio, se possibile, mercoledì. A quanto pare i concorrenti del reality firmato da Alfonso Signorini saranno i salvatori della Patria e andranno in onda con una doppia puntata a settimana, lunedì e venerdì, per tutto il mese di dicembre e, inoltre, si profila l’idea che ci possa fare compagnia anche durante le feste e il Cenone più triste e solitario della storia.

Mentre il premier Conte ha confermato il coprifuoco alle 22.00 anche per il 31, nei corridoi di casa Mediaset, invece, prendeva forma di salvare capra e cavoli proprio mandando in onda il Grande Fratello Vip 2020. In un primo momento era stato annunciato il concerto di Capodanno su Canale5 con la conduzione di Federica Panicucci ma alla luce del fatto che non sarà possibile spostarsi e che ci sarà il coprifuoco da rispettare, sembra che alla fine gli unici a poter andare in diretta la sera del 31 per fare insieme agli italiani il countdown che chiuderà questo 2020, saranno proprio i vipponi del Grande Fratello Vip 2020.

Il programma tornerà in onda questa sera con una serata importante in cui i vipponi saranno chiamati a scegliere se rimanere e continuare la loro avventura fino a febbraio (pubblico volendo) oppure uscire già rinunciando al programma nonostante il favore del pubblico. Al momento sembra che toccherà ad Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini lasciare la casa forse già stasera, per gli altri lo scopriremo solo questa sera.

Dopo l’eliminato di serata si andrà avanti analizzando anche quello che è successo in settimana tra Elisabetta Gregoraci e le donne della casa ma anche tra Zorzi e Oppini, sempre più vicini e travolti dalle lacrime per l’addio sempre più vicino. Chi sarà eliminato e chi andrà via questa sera?