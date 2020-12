Dopo quattro anni dal debutto su Netflix, il revival di Una Mamma Per Amica arriva in prima visione in chiaro su La5: il canale 30 del digitale terrestre, dedicato alla programmazione di film, serie tv e programmi Mediaset per il cosiddetto “pubblico femminile”, proporrà per la prima volta in Italia i 4 episodi speciali che compongono Una Mamma Per Amica: Di Nuovo Insieme.

Si tratta dell’operazione nostalgia di Netflix, non del tutto riuscita in verità, che ha riportato Lauren Graham e Alexis Bledel nei panni di Lorelai e Rori Gilmore per il tanto agognato revival di Una Mamma Per Amica: dieci anni dopo l’ottava stagione che aveva concluso la serie originale in modo sbrigativo e non all’altezza delle aspettative, le richieste del pubblico sono state esaudite con 4 film della durata di un’ora e mezza, ognuno dedicato a una stagione della vita delle Gilmore – inverno, primavera, estate e autunno, in quest’ordine – per scoprire come se la cavano a dieci anni dal momento in cui le avevamo salutate.

La trama del revival di Una Mamma per Amica, scritto dai creatori Amy Sherman e Daniel Palladino, riparte con la storia di Luke e Lorelai che prosegue, ma la coppia non ha ancora avuto figli e inizia a pensare alla fecondazione assistita, mentre Rori si barcamena tra lavori precari – e relazioni sentimentali ancora più traballanti – cercando di non abbandonare il suo sogno di diventare una giornalista professionista. I personaggi di Stars Hollow continuano ad animare l’immaginaria cittadina del Connecticut dall’aspetto idilliaco e le tradizioni bizzarre, mentre le protagoniste si muovono in una nuova fase delle loro vite, con prove di maturità molto difficili da superare per entrambe.

Il revival di Una Mamma per Amica riporta in scena quasi tutti i volti storici della serie originale mostrando come si sono evolute le loro vite dieci anni dopo la fine dell’ottava stagione: grande assente tra i personaggi fissi della serie quello di Sookie, interpretata dall’ormai impegnatissima star hollywoodiana Melissa McCarthy, mentre la scomparsa di Edward Herrmann, interprete di Richard Gilmore, ha imposto al revival di inscenare la morte del nonno di Rori e padre di Lorelai.

Il primo promo del revival di Una Mamma per Amica su La5 annuncia che la serie sarà in onda in prima tv prossimamente: la data del debutto della messa in onda, presumibilmente, è fissata per il 13 dicembre alle 21.10 col primo dei 4 episodi.

Una mamma per amica – Di nuovo insieme 💕 prossimamente su #La5 Sarà un Natale diverso, ma sarà sempre speciale… 🎄 Il nostro regalo per tutte voi? Il ritorno di #UnaMammaPerAmica in quattro appuntamenti davvero speciali… prossimamente su #La5 in prima visione 😍 Pubblicato da LA5 su Martedì 1 dicembre 2020

Il revival di Una Mamma per Amica prodotto da Netflix è andato in onda per la prima volta in chiaro a novembre 2020, in occasione della Festa del Ringraziamento, anche negli Stati Uniti, riaprendo il dibattito su un potenziale sequel per quel finale shock che ha lasciato molte domande in sospeso.