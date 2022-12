Tutto è pronto per il ritorno del revival di Una Mamma per Amica che da oggi sarà su La5 per tenere compagnia al pubblico in questo finale del 2022 e l’inizio del nuovo anno. I quattro episodi da circa novanta minuti andranno in onda da oggi, 28 dicembre, su La5 in replica e andranno avanti fino al prossimo 2 gennaio fermandosi quindi in questo fine settimana.

In particolare, salvo cambiamenti, le ragazze Gilmore occuperanno il pomeriggio di La5, canale free numero 30 del digitale terrestre, da oggi alle 14.35 con un episodio al giorno fino al 2 gennaio saltando i pomeriggi del 31 dicembre e 1 gennaio. Inverno, Primavera, Estate e Autunno, questi sono i titoli degli episodi che riporteranno le protagoniste di Una Mamma per Amica per raccontare al pubblico cosa è successo nelle loro vite da quando ci hanno detto addio.

Il revival è ambientato 10 anni dopo la fine di Una Mamma per Amica e i quattro episodi ci permetteranno di capire cosa è successo alle ragazze Gilmore nella loro vita con Lorelai alle prese con la riscoperta di sé, Rory in crisi per via di una situazione non molto chiara a lavoro e in amore e con Emily pronta a fare i conti con la scomparsa dell’amato Richard. Gilmore girls: A Year in the Life, questo il titolo originale del revival, prenderà il via dall’episodio dal titolo Inverno, in onda oggi su La5.

La programmazione continuerà poi con l’episodio dal titolo Primavera ed Estate, in onda il 29 e il 30 dicembre. Il revival di Una Mamma per Amica si concluderà poi il 2 gennaio con l’episodio dal titolo Autunno, cosa ne sarà a quel punto delle ragazze Gilmore? Al momento sembra che dovremo accontentarci di quello che vedremo anche se nei giorni scorsi si è accesa una piccola luce riguardo al futuro del revival e ad un possibile ritorno.