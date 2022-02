Il trailer de La Fantastica Signora Maisel 4 alza il sipario sulla nuova stagione dell’acclamata commedia di Amy Sherman e Daniel Palladino, già vincitrice di un Emmy. Nel primo trailer completo della quarta stagione si intravedono le linee essenziali dei nuovi episodi, o perlomeno da dove ripartirà quest’ulteriore capitolo della vita della comica ebrea Miriam “Midge” Maisel nella New York degli anni Sessanta.

Nel trailer de La Fantastica Signora Maisel 4, sulla scia dell’inizio del tour di Shy Baldwin alla fine della terza stagione, la protagonista interpretata da Rachel Brosnahan sta tracciando un nuovo e più sfidante percorso per la sua carriera, decisa ad imporsi nello showbusiness dominato dagli uomini. Il suo proposito è tanto chiaro quanto spaventoso per Susie, che la ascolta impietrita: “In ogni singolo spettacolo, dirò esattamente cosa ho in mente“, esordisce Midge all’inizio del promo.

Il trailer de La Fantastica Signora Maisel 4 mostra la protagonista intenta a cercare di realizzare il suo desiderio. Nella nuova stagione di otto episodi Midge ottiene di poter tenere uno spettacolo “con totale libertà creativa“. Eppure il suo impegno per il suo mestiere – e i luoghi in cui questo la porta – creeranno una spaccatura con la famiglia e gli amici che la circondano.

@PrimeVideo

Il trailer de La Fantastica Signora Maisel 4 mostra la guest star Jason Alexander, ma mantiene l’effetto sorpresa sui veterani di Una Mamma per Amica che sono stati annunciati nel cast della nuova stagione: si tratta di Kelly Bishop e Milo Ventimiglia, rispettivamente interpreti di Emily Gilmore e Jess Mariano nel franchise Gilmore Girls, il primo grande successo televisivo dei coniugi Palladino. Oltre ai due attori, la creatrice Amy Sherman-Palladino spera di portare nella serie Amazon anche la protagonista di Una Mamma per Amica, Lauren Graham.

Ecco il trailer de La Fantastica Signora Maisel 4 che ricorda l’appuntamento con i primi due episodi disponibili giovedì 18 febbraio su Prime Video.

