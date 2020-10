Dopo vent’anni dal debutto della serie e l’unanime coro di auguri che ne ha celebrato l’anniversario, tornano a farsi spazio le voci su un possibile secondo revival di Una Mamma Per Amica, il seguito dei quattro episodi speciali Gilmore Girls: Un Anno Nella Vita apparsi su Netflix nel 2016 e accolti da un boom di nuovi abbonati alla piattaforma.

Nonostante la serie si sia conclusa col finale che la creatrice Sherman-Palladino aveva sempre pensato di voler dare alla trama, le speranze di una prosecuzione della storia non sono mai sparite. Anche perché proprio quel finale del revival di Una Mamma Per Amica è in realtà un enorme cliffhanger verso grandi cambiamenti nelle vite delle protagoniste, che nell’idea iniziale della sceneggiatrice non avrebbero dovuto essere esplorati, ma si sa che la tentazione di far proseguire una serie di successo alla fine ha sempre la meglio sui propositi creativi.

Proprio la Palladino ha fornito un aggiornamento sull’idea di un secondo revival di Una Mamma per Amica parlando ad un incontro virtuale per il Woodstock Film Festival moderato da Michael Ausiello di TvLine. In quell’occasione ha dichiarato che sia lei che suo marito e collaboratore storico Daniel Palladino “pensano” alle nuove trame di Gilmore “in ogni momento” della loro quotidianità: “Ad esempio stiamo camminando per strada e pensiamo: ‘Oh, cavolo, questa sarebbe una grande storia da Gilmore“.

Visto che le idee per la sceneggiatura non mancano, secondo la Palladino non esistono grandi ostacoli alla realizzazione di un secondo revival di Una Mamma Per Amica, peraltro auspicato più volte da Netflix, se non quelli di mettere insieme un gruppo di persone molto numeroso di cui ognuno ha altri progetti in corso: “Non ci sono problemi tranne che per impegni e persone che fanno altro” ha dichiarato la showrunner di Gilmore Girls, ma non esclude, visto che il primo revival “è stata una bellissima esperienza“, che prima o poi si possa ripetere “se sarà il momento adatto e per le ragazze sarà il momento giusto delle loro vite“.

Il fatto che le protagoniste della serie, le interpreti di Lorelai e Rory, siano impegnate altrove è certamente il primo ostacolo da aggirare: Lauren Graham è impegnata “in due serie in questo momento“, ha sottolineato la Palladino (Lo straordinario mondo di Zoey di NBC e l’imminente Mighty Ducks su Disney +), mentre Alexis Bledel è una delle protagoniste di Handmaid’s Tale.

Ma anche la stessa Sherman-Palladino ha il suo bel da fare con la nuova serie che le è valso un Emmy Award: la scrittrice si sta preparando alle riprese della quarta stagione della sua commedia Amazon La Fantastica Signora Maisel, attesa sulla piattaforma nel 2021.

Insomma, far conciliare gli impegni di tutti è il maggiore degli impedimenti, ancor più del fatto che il revival Un Anno nella Vita si sia concluso con le famose 4 parole che da sempre la Palladino aveva detto di avere in testa come finale perfetto di Una Mamma Per Amica. “Hanno tutti delle cose… Ma se il momento si ripresenta lo rifaremmo” ha aggiunto la Palladino, aprendo di fatto le porte ad un ritorno a Stars Hollow che, prima o poi, oltre vent’anni dopo il debutto della serie, potrebbe realizzarsi su Netflix. Magari rispondendo all’enorme domanda inevasa con cui la serie ha lasciato gli spettatori del revival del 2016.