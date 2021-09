A un potenziale nuovo revival di Gilmore Girls, anche Milo Ventimiglia non potrebbe sottrarsi: dopo le dichiarazioni di disponibilità di Lauren Graham e Scott Patterson, arriva anche quella dell’interprete di Jess Mariano, ma solo a condizione che siano gli showrunner Amy Sherman e Daniel Palladino a richiamare tutti gli attori sul set.

L’attore ha parlato di un eventuale revival di Gilmore Girls, il secondo dopo l’operazione Netflix del 2016, nel corso di una chiacchierata col collega Scott Patterson, ospite del suo podcast I Am All In (citazione del personaggio di Luke al primo appuntamento ufficiale con Lorelai, che gli affezionati della serie ricorderanno bene). I due colleghi hanno ricordato gli anni trascorsi sul set e quanto abbiano lavorato bene insieme, per poi accennare anche ad un possibile sequel della saga delle Gilmore.

Se chiamato ad interpretare un nuovo revival di Gilmore Girls, Ventimiglia non potrebbe che rendersi disponibile, a patto che l’intera squadra originale sia coinvolta. Con un’espressione colorita, l’interprete dell’ex ragazzo di Rori si è detto pronto all’ennesima operazione nostalgia se ci fossero le condizioni per realizzarla.

Se volessero riportarlo indietro e se ci fossero Amy [Sherman-Palladino] e Dan [Palladino] al timone e voi ragazzi vi foste tutti presenti, sarei un coglione a non esserci.

Pensando ad un nuovo revival di Gilmore Girls, l’attore di This Is Us ha però anche manifestato il desiderio di andare avanti e lasciarsi alle spalle un personaggio ormai appartenente alla sua giovinezza. Inoltre non è sicuro che una nuova stagione sia auspicabile, perché già il revival del 2016 “sembrava la fetta di torta in più dopo averne già mangiata“: per questo non sa “se lo ripeteranno“. Impegnato nelle riprese dell’ultima stagione di This Is Us, inoltre, non vede l’ora di scoprire quale altro personaggi gli riserverà la sua carriera.