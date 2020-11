Una Mamma per Amica Di Nuovo Insieme in onda in chiaro su La5 a dicembre. La notizia bomba è stata confermata poco fa dalle pagine social ufficiali della rete tutta al femminile del Biscione e conferma che i famosi episodi firmati da Netflix arriveranno su La5 per la prima volta in chiaro e in esclusiva. Ambientato dieci anni dopo la conclusione della serie cult originaria, il revival delle Gilmore Girls racconta Lorelai, Rory ed Emily Gilmore attraverso quattro stagioni di cambiamento: Winter, Spring, Summer, Fall e, oltre a Lauren Graham e Alexis Bledel riprendono i loro ruoli, molti dei membri del cast principale e secondario della serie, tra cui Melissa McCarthy e Milo Ventimiglia.

Quello che possiamo dire è che sicuramente il revival di Una Mamma per Amica è uno dei pochi riusciti di questi ultimi anni tanto che in molti hanno chiesto con insistenza un altro capitolo, magari un film. Al momento di questo non si sa ancora niente è quello che è certo è che questi quattro capitoli di circa 90 minuti ciascuno, regaleranno ai fan nuovi momenti da ricordare 13 anni dopo il finale di serie trasmesso nel 2007 con non poche polemiche.

L’annuncio dell’accordo arriva nel 2015 da Netflix e Warner Bros., segno distintivo della serie, dialoghi veloci e serrati tra i personaggi e continui riferimenti alla cultura pop, alla musica, al cinema e uno humour molto particolare, che ha procurato molti consensi al serial. Anche la musica svolge un doppio ruolo: come colonna sonora e come uno dei temi fondamentali nella vita dei vari personaggi. A questo proposito, nel 2002 è stato pubblicato il CD Our Little Corner of the World: Music from Gilmore Girls: 24 pezzi accolti da critiche entusiastiche.

Al momento non c’è ancora una data ufficiale, ma i primi rumors parlano della messa in onda alla domenica sera a partire dal 13 dicembre per 4 settimane.