Milo Ventimiglia ha ottenuto la sua stella sulla Walk of Fame, a 44 anni, dopo il grande riscontro di critica e pubblico della serie tv This Is Us, che sta per giungere al termine con la sesta stagione. Non è un caso che la stella che lo celebra sia esattamente accanto a quella di Mandy Moore, la sua co-star nel family drama di NBC. Ma soprattutto, che al suo fianco durante la cerimonia di assegnazione ci fosse Amy Sherman-Palladino, la creatrice di Gilmore Girls, la principale artefice del suo successo.

Milo Ventimiglia ha voluto accanto a sé proprio lei, al 6562 Hollywood Blvd, durante l’evento con cui ha scoperto la sua stella, installata tra Whitley Avenue e Schrader Boulevard, la 2.710esima ad essere aggiunta alla Walk of Fame. Sherman-Palladino ha tenuto un discorso per sottolineare il talento dell’attore ricordando di aver voluto lavorare con lui, vent’anni fa, nonostante non avesse un ruolo da proporgli.

Youtube: @walkoffame

Milo Ventimiglia ha interpretato l’interesse amoroso di Rory Gilmore (Alexis Bledel) nel cult Gilmore Girls, nato dalla penna dei coniugi Palladino, ed è tornato nel ruolo per un cameo nel revival della serie prodotto da Netflix. Inoltre apparirà nella prossima stagione dello show Amazon Prime di Sherman-Palladino, La Fantastica Signora Maisel. Chiaramente la scrittrice e produttrice che ha fatto da volano alla sua carriera era una delle persone più accreditate per celebrare l’ingresso di Ventimiglia nella Walk of Fame. Nel discorso ha ricordato il loro primo incontro per Gilmore Girls, confermando di aver voluto fortemente nel cast di Una Mamma per Amica, al punto da inventare il personaggio dello sfuggente Jesse Mariano apposta per lui.

Questo ragazzo, questo qui, è venuto da me molto giovane. È entrato spaventato. È entrato e non avevamo una parte per lui, ma è uscito dalla porta e io ho detto: ‘Non lasciate che se ne vada. Portate via il suo lasciapassare. Portate le chiavi della sua macchina. Lo faremo entrare nello show’. E abbiamo creato Jess per lui.

Il rapporto di Milo Ventimiglia con Sherman-Palladino va però oltre la sfera professionale, al punto che la showrunner di Gilmore Girls si sente un po’ come una madre per l’attore: “Se avessi fatto un capolavoro nella vita, sarebbe stato un figlio come Milo. Invece l’ho adottato. Lo chiamo il mio bambino immaginario” ha detto durante il suo discorso. E poi ha confermato il legame speciale parlando a ET: “Lo adoro e penso a lui come a un figlio. Penso che renda il mondo un posto migliore e questo ambiente un mondo migliore“. Inoltre ha aggiunto di poter contare su di lui sempre, ironizzando col suo consueto humor: “So che posso contare su di lui per qualsiasi cosa. Del tipo: ‘Ehi, sono in galera a Tijuana. Storia divertente, vieni a prendermi’. E penso che verrebbe a tirarmi fuori di prigione a Tijuana“.

Sentimenti reciproci per Milo Ventimiglia, che all’inizio di questo mese aveva parlato della sua mamma artistica e di suo marito, Dan Palladino, durante un’apparizione al Tonight Show with Jimmy Fallon, professando eterna riconoscenza per la coppia di creatori di Gilmore Girls e confermando di essere a loro disposizione (“Ogni volta che chiameranno, ci sarò“). Dichiarazioni interpretate come una potenziale apertura ad un seguito di Una Mamma per Amica.

Ecco il video della cerimonia sulla Walk of Fame.

Continua a leggere su optimagazine.com