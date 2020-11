Maradona incontrò i Queen e Freddie Mercury in Argentina. Lo testimonia la foto condivisa da Brian May sui social, nel giorno della tragica scomparsa del campione.

Il mondo intero si sta mobilitando per Maradona e lo ricorda condividendo momenti trascorsi insieme. Tiziano Ferro è stato il primo cantante italiano a ricordare il giorno in cui lo conobbe ma anche i The Kolors sono tra gli italiani che possono vantare di averlo incontrato. Mentre Tiziano Ferro lo ha conosciuto in Argentina, ospite di un programma TV locale, i The Kolors lo hanno incontrato a Napoli, grazie all’intermediazione dell’attore comico Alessandro Siani.

Diversa è l’esperienza di Brian May. Maradona incontrò i Queen e Freddie Mercury diversi anni fa, in Argentina. Pochi i dettagli disponibili a proposito del loro incontro ma c’è una foto che sta facendo il giro del mondo. Lo scatto è stato realizzato dal fotografo Neal Preston ed è stato condiviso da Brian May nelle scorse ore in memoria di un incontro tra più leggende: da un lato i Queen con il “mito” Freddie Mercury, dall’altro il campione dello sport Maradona.

Poche le parole di Brian May nel ricordo del grande campione del mondo del calcio, stroncato da un infarto nella giornata di ieri mentre si trovava in casa in Argentina. “Una leggenda del calcio, andata via troppo presto”, ne parla così Brian May sui social aggiungendo un messaggio per le condoglianze alla famiglia di Maradona, ai suoi amici e ai suoi fan.

“R.I.P. DIEGO MARADONA Set football alight – a legend gone too soon. Condolences to family, friends and fans”, scrive Brian May e condivide lo scatto qui sotto. Migliaia le reazioni dei fan, le condivisioni e i commenti dei fan dei Queen che si uniscono ai pensieri di Brian May nel salutare Maradona.