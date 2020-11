Si è spento oggi Diego Armando Maradona. Pochi minuti dopo l’ufficializzazione della sua morte, Tiziano Ferro ricorda Maradona in diretta su Radio Studio 93. Il collegamento era appena iniziato quando Tiziano Ferro si è interrotto per mandare un abbraccio alla famiglia di Maradona e a tutti i suoi fan, addolorati per quanto appena accaduto.

Maradona si è spento a soli 60 anni.

Tiziano Ferro ricorda Maradona e quel suo gesto dolcissimo con grande piacere. “Voglio mandare un abbraccio alla famiglia di Maradona e a tutti i fan di Maradona. L’ho conosciuto in uno dei primi viaggi in Argentina, in un programma televisivo a Buenos Aires”, racconta. “Lui fu veramente dolcissimo e molto carino, di supporto, ero un ragazzo molto giovane e lui mi diceva: “Guarda che tu hai l’atteggiamento da campione”, magari io non ci ho creduto in quel momento ma Maradona che ti dice una cosa del genere, che sia vero o no, ti fa piacere”, continua.

Le preghiere e i suoi pensiero vanno all’uomo che ha cambiato la percezione del calcio mondiale, noto per i suoi “miracoli” calcistici in campo e per i gol passati alla storia. Ma il pensiero di Tiziano Ferro va anche all’uomo, non solo allo sportivo, che ha combattuto contro droghe e dipendenze.

“Le nostre preghiere, il nostro pensiero ad un uomo che ha cambiato la percezione dello sport, del calcio, che tra l’altro ha passato un bell’inferno tra droghe e dipendenze, tanto rispetto per questo campione”.