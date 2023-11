Aveva ragione, quando considerava se stesso una leggenda: le canzoni di Freddie Mercury pubblicate nel suo percorso solista sono entrate nella storia tanto quanto i grandi successi dei Queen, e lo dimostra quel “dee do de de” che ancora oggi canticchiamo quando pensiamo al compianto frontman della band britannica. Oggi, una voce e una personalità come Freddie Mercury, mancano e non poco.

Love Kills (1984)

Il primo singolo ufficiale da solista di Freddie Mercury è una canzone scritta per la colonna sonora del film Metropolis, restaurato nel 1984. La canzone è frutto della collaborazione tra Mercury e il produttore Giorgio Moroder, e presenta un sound elettronico e dance.

Metropolis Metropolis

Various

The Great Pretender (1985)

Il secondo singolo da solista di Freddie Mercury è una cover del celebre brano dei Platters, pubblicato nel 1955. La versione di Mercury è più drammatica e teatrale, e riflette il suo stato d’animo in un periodo difficile della sua vita. Il video della canzone è un omaggio alla sua carriera con i Queen, e contiene vari riferimenti ai loro successi.

The Freddie Mercury Album Freddie Mercury - The Freddie Mercury Album

Audio CD – Audiobook

Barcelona (1987)

Barcelona è una canzone scritta insieme alla soprano spagnola Montserrat Caballé, con cui Mercury ha realizzato l’album omonimo nel 1988. La canzone è un’opera rock che unisce le voci dei due artisti in un duetto emozionante e potente. La canzone è stata scelta come inno ufficiale delle Olimpiadi di Barcellona del 1992, e ha raggiunto l’ottavo posto nella classifica britannica e il primo in Spagna.

Living On My Own (1985)

Living On My Own di Freddie Mercury è una canzone tratta dal suo primo album Mr. Bad Guy, pubblicato nel 1985. La canzone è un brano pop che esprime la solitudine e la nostalgia di Mercury, che viveva a Monaco di Baviera lontano dai suoi amici e dalla sua famiglia. La canzone ha avuto un successo postumo nel 1993, quando è stata remixata dal produttore No More Brothers e ha raggiunto il primo posto nella classifica britannica, diventando il singolo da solista di Mercury più venduto.

I Was Born To Love You (1985)

Anche I Was Born To Love You è tratta dal primo album Mr. Bad Guy, pubblicato nel 1985. La canzone è un brano pop rock che celebra l’amore e la felicità, e mostra il lato più romantico e ottimista di Mercury.

Continua a leggere su optimagazine.com