I The Kolors incontrarono Maradona grazie ad Alessandro Siani. Stash e la sua band ricordano quel giorno sui social a poche ore dalla scomparsa del loro idolo.

Diego Armando Maradona è venuto a mancare oggi, a causa di un infarto. Si trovava nella sua abitazione in Argentina quando si è sentito male ed è stato impossibile soccorrerlo in tempo. Tanti sono i messaggi da parte del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo per ricordarlo. Tra i primi cantanti a rivolgere Duun pensiero a Maradona c’è Tiziano Ferro, che lo ha fatto in diretta radio durante un’intervista ma il messaggio di Stash e del suo gruppo non si è fatto attenere via social.

I The Kolors incontrarono Maradona a Napoli e condividono lo scatto realizzato sul palco del teatro in quell’occasione.

“Ciao Diego… Non si può spiegare cosa rappresenti per noi… Questa foto mi ricorda quanta emozione provavo in quel momento… ricordo perfettamente tutti i dettagli… ricordo che dopo quella cena siamo dovuti rimanere mezz’ora in macchina nel parcheggio perché nessuno di noi riusciva a guidare per l’emozione che ci faceva tremare“, scrive la voce dei The Kolors sui social nel sottolineare anche un doverose ringraziamento ad Alessandro Siani e Sandrino Frascogna “per avermi fatto quel regalo“.

“Un regalo che va al di là del terreno…Buon viaggio Diego, Resterai per sempre une dei miei artisti preferiti!”, si chiude così il post di Stash Fiordispino sulla pagina dei The Kolors in memoria del Pibe De Oro e di quel desiderio realizzato a Napoli, con la complicità dell’amico Siani.



Era il 2017, Diego Armando Maradona aveva appena fatto ritorno a Napoli, la città italiana che più di tutte le altre lo amava e continua ad amarlo. I The Kolors incontrarono Maradona in un giorno del mese di gennaio, il loro sogno – che coltivavano fin dalla tenera età – divenne realtà.