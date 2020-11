Maradona è morto oggi in seguito ad un arresto cardiaco. Aveva 60 anni. La notizia è appena giunta in rete; il mondo del calcio internazionale è in lutto.

Diego Armando Maradona era stato ricoverato in ospedale nelle scorse settimane ed aveva subito un intervento alla testa perfettamente riuscito. Oggi è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua abitazione in Argentina.

Immediati i soccorsi che purtroppo non sono riusciti a salvare la vita dell’ex calciatore, deceduto all’età di 60 anni.

Noto per essere stato uno dei leggendari calciatori del Napoli, Diego Armando Maradona ha giocato anche nel Barcellona e nella nazionale argentina.

Nato a Lanus il 30 ottobre del 1960, Diego Armando Maradona si è spento a Tigre oggi, 25 novembre 2020, all’età di 60 anni compiuti lo scorso mese. Allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore, è stato il capitano della nazionale argentina nel 1986, quando proprio la sua nazione vinse il campionato del mondo. Con la nazionale argentina ha partecipato anche ad altri tre Mondiali: nel 1982, nel 1990 e nel 1994.

Maradona è morto oggi. Era stato soprannominato El Pibe de Oro, “il ragazzo d’oro”, ed ancora in vita era considerato un mito immortale. Nel 1995 vinse il Pallone d’oro alla carriera: non aveva infatti mai potuto gareggiare per il Pallone d’oro in quanto, fino al 1994, il premio era riservato ai calciatori europei.

Nella sua carriera calcistica vanta 91 incontri disputati e 34 reti realizzate in nazionale, due record successivamente superati. Maradona è e resta, però, l’artefice di quello che viene considerato il “gol del secolo”: parliamo di quello segnato contro l’Inghilterra ai quarti di finale di Messico 1986. Il gol arrivò tre minuti dopo aver segnato una rete con la mano, altro episodio della sua carriera degno di nota, che lo fece passare alla storia come “mano de Dios”.